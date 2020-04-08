كروس: تخفيض أجر اللاعبين أشبه بتبرع لا قيمة له

لا يحبذ توني كروس نجم ريال مدريد تخفيض أجور اللاعبين لمواجهة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف مباريات كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا.

توني كروس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ولم يعلن ريال مدريد تخفيض أجور لاعبيه بخلاف أندية أخرى منها برشلونة وأتليتكو مدريد اللذين أعلنا تنازل لاعبيهم عن 70% من مرتباتهم.

وقال كروس في حوار لبرنامج SWR Sport podcast:"تخفيض الأجور أشبه بتبرع لا قيمة له، أو أن هذا المال سيعود للنادي".

وواصل الألماني البالغ عمره 30 عاما "يجب منح الاختيار للجميع، أعتقد أن الأفضل الحصول على الراتب كاملا ثم أن تفعل به الشيء الصحيح. لا أرى الأمر ضروريا هنا. السؤال هو ماذا أفعل بكل المال الذي أحصل عليه. علينا جميعا أن نساعد من يحتاج المساعدة. هناك أماكن عديدة تحتاج مساعدة الآن".

لتقليل خسائر الأندية وللتصدي لفيروس كورونا، ناشدت هيئات عدة لاعبي كرة القدم بالتنازل عن جزء من رواتبهم.

ولا تزال رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تناقش مع ممثلي الأندية إمكانية تخفيض أجور اللاعبين، بينما في إيطاليا وافقت الفرق على تخفيض المرتبات بنسبة 33%.

وتوقفت الدوريات الكبرى في أوروبا في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا ولم يتسن للمسؤولين تحديد مواعيد استئناف البطولات مرة أخرى.

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