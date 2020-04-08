تقرير: برشلونة يعرض راكيتيتش وأومتيتي مقابل جناح يوفنتوس

قال موقع Calciomercato المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين في الدوري الإيطالي إن برشلونة عرض لاعبين إثنين على يوفنتوس من أجل الحصول على فيديريكو برنارديسكي.

وكتب أن النادي الكاتالوني مهتم بضم اللاعب البالغ عمره 26 عاما ولذلك عرض على يوفنتوس اللاعبين إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي لإبرام صفقة.

وأوضح أن أومتيتي، بطل العالم 2018 مع فرنسا، يأمل ارتداء القميص الأسود والأبيض ليوفنتوس.

وبرناردسكي من اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدرب ماوريزيو ساري بصفة أساسية في يوفنتوس، شارك اللاعب في 24 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفا وحيدا.

ويخوض برناردسكي موسمه الثالث مع يوفنتوس منذ رحل عن فيورنتينا.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن لاتسيو الوصيف وتوقفت البطولة في 9 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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