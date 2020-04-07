ميدو: ليس طبيعيا أن يتقاضى بعض مدربي الدوري المصري راتبا أكثر من نظرائهم في إنجلترا

علق أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك ومصر للمقاصة السابق على ما قاله بوضع سقف لرواتب مدربي ولاعبي الدوري المصري.

وكان ميدو قد كتب على حسابه الشخصي ضرورة وضع سقف للرواتب في الدوري المصري المتواضع (طالع التفاصيل).

وقال ميدو في مداخلة "ليس طبيعيا أن يتقاضى بعض المدربين في الدوري المصري راتبا أكثر من بعض مدربي الدوري الإنجليزي".

وأضاف عبر برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد "لابد أن يكون هناك قرار جرئ من اتحاد الكرة لوجود سقف رواتب للاعبين والمديرين الفنيين".

وتابع "لابد من التوازن، من حق اللاعب الحصول على أموال كثيرة لأنه يعتمد على موهبته وهذا يحدث في العالم بأكمله".

وماذا عن تخفيض اللاعبين رواتبهم في ظل توقف الدوري بسبب فيروس كورونا رد لاعب توتنام وروما السابق: "الموضوع صعب ويحتاج مناقشات ودعوة قادة الفرق في الدوري الممتاز وعقد اجتماعا والخروج بقرار جماعي".

واستدرك "يقرر اللاعبون قرارا عادلا بتخفيض الرواتب بنسب حتى لا يقع ظلم على بعض اللاعبين الأقل في الراتب".

وأردف "اللجنة الخماسية تدير الكرة المصرية بشكل جيد جدا، يحسب لهم المحاربة في العديد من النقاط وتحقيق نجاحات لكن واجهتهم أزمة التوقف، عليهم إعطاء بعض النقاط ليعمل عليها اتحاد الكرة المقبل".

التفكير في العمل الإداري "لا أفكر مطلقا، لا أريد الدخول في العمل الإداري في الوقت الحالي".

وأكمل عن عودة الدوري "ننتظر ما سيحدث في الخارج وبالتالي سنتخذ القرار، وإذا إلغى الموسم كأن لم يكن مثلما حدث سابقا ولم يفز أي فريق باللقب".

وأتم عن رأيه في عدم فوز ليفربول بلقب الدوري "لا أحد يتوقع ما سيحدث، سيكون قرار إلغاء الدوري الإنجليزي وعدم فوز ليفربول اللقب قاسيا".

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