في الجول يكشف – وكلاء عرضوا عاشور على الزمالك.. ومصدر مقرب من اللاعب يعلق

عرض بعض وكلاء اللاعبين حسام عاشور قائد الأهلي على مسؤولي الزمالك، بعد تأكد رحيله عن الأحمر بنهاية الموسم.

وعلم FilGoal.com أن اسم عاشور تم طرحه عن طريق بعض الوكلاء، دون اتخاذ قرار بشأنه من قبل إدارة الزمالك.

وينتظر الوكلاء موقف مرتضى منصور رئيس الزمالك وموافقته من عدمها، بالتنسيق مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، للدخول في مفاوضات مباشرة مع عاشور الذي ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم.

موقف اللاعب

وتواصل FilGoal.com مع مصدر مقرب من قائد الأهلي، حيث أكد المصدر وجود تلك المناقشات غير الرسمية من الزمالك، بجانب عروض من أندية أخرى.

ولكن المصدر أكد: "عاشور لم يحسم موقفه بعد، سواء بالاعتزال أو الاستمرار في الملاعب لسنة أخرى".

حسام عاشور يلعب مع الفريق الأول في النادي الأهلي منذ عام 2003 ومستمر حتى الآن.

صاحب الـ34 عاما حصد 35 لقبا في مسيرته مع الأهلي، جعلوه الأكثر تتويجا في تاريخ النادي.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق رغبته في عدم تجديد تعاقد عاشور ويتمنى اعتزاله داخل أسوار النادي وأبدى استعداده لإقامة مباراة اعنزال تليق باسمه وتاريخه رغم قرار الإدارة بالتوقف عن إقامة مباريات اعتزال للاعبين.

وكشف الأهلي أيضا عن موافقته على تحمل تكاليف أي معايشات أو دراسات يطلب حسام عاشور خوضها خارج البلاد لإعداده ليكون كادر إداري أو فني للنادي مستقبلا.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الأهلي ينضم للمهتمين بضم بن عيادة

فان دايك يختار فريقه الخماسي في الدوري الإنجليزي

بعد فان باستن "النازي".. تحليل استبعاد رونالدينيو من FIFA 20

غريب في بلاد غريبة - محمد بدر وتمثيل منتخب جبل طارق وتصفيات اليورو

ريبيري.. حينما يمنحك اليانصيب جوهرة أهم من المال