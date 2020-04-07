مصدر باتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموقف من تخفيض عقود اللاعبين بسبب كورونا

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة موقف الجبلاية من فكرة تخفيض عقود اللاعبين المشاركين في المسابقات المحلية بسبب توقف النشاط احتياطا من انتشار فيروس كورونا.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "ننتظر الموقف الذي سيتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحادات الكبرى، في هذا الملف".

وأضاف "لن نقوم بإجراء أحادي من ناحيتنا، بل سنرى كيف سيتعامل العالم مع تلك الأزمة".

ويتوقف النشاط الكروي المصري منذ منتصف مارس الماضي، وسط توقعات باستمرار التجميد لأسبوعين آخرين على الأقل.

وسجلت مصر حتى الآن 1322 حالة، و85 وفاة.

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💬"ماينفعش لاعيب او مدرب في الدوري المصري المتواضع جدا فنيا يكون دخله مئات أضعاف العاملين في القطاع الصحي والقلاع التعليمي بالذات"



ميدو يطالب بتحديد سقف الرواتب للدوري المصري ⚽🇪🇬 pic.twitter.com/bH76o0NeZR — FilGoal (@FilGoal) April 7, 2020

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