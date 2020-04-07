مصدر باتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموقف من تخفيض عقود اللاعبين بسبب كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 20:01

كتب : عاطف شادي

الاتحاد المصري لكرة القدم

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة موقف الجبلاية من فكرة تخفيض عقود اللاعبين المشاركين في المسابقات المحلية بسبب توقف النشاط احتياطا من انتشار فيروس كورونا.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "ننتظر الموقف الذي سيتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحادات الكبرى، في هذا الملف".

وأضاف "لن نقوم بإجراء أحادي من ناحيتنا، بل سنرى كيف سيتعامل العالم مع تلك الأزمة".

أخبار متعلقة
مصدر مقرب من أبو زيد لـ في الجول: الأقرب عدم ترشحه في انتخابات اتحاد الكرة انتخابات اتحاد الكرة – أبو ريدة وشوبير يتفقان على مبادرة "اللي فات مات".. والشامي يعلن ترشحه حسني عبد ربه: أدرس خوض انتخابات اتحاد الكرة.. وأتمنى ترشح طاهر أبو زيد

ويتوقف النشاط الكروي المصري منذ منتصف مارس الماضي، وسط توقعات باستمرار التجميد لأسبوعين آخرين على الأقل.

وسجلت مصر حتى الآن 1322 حالة، و85 وفاة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الأهلي ينضم للمهتمين بضم بن عيادة

فان دايك يختار فريقه الخماسي في الدوري الإنجليزي

بعد فان باستن "النازي".. تحليل استبعاد رونالدينيو من FIFA 20

غريب في بلاد غريبة - محمد بدر وتمثيل منتخب جبل طارق وتصفيات اليورو

ريبيري.. حينما يمنحك اليانصيب جوهرة أهم من المال

في الدوري تخفيض الأجور كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تأثير البقاء بالمنزل؟ حساب سموحة يوجه الشكر للجهاز الفني ويعتذر عن الخطأ غير المقصود 30 دقيقة | الدوري المصري
ميدو: ليس طبيعيا أن يتقاضى بعض مدربي الدوري المصري راتبا أكثر من نظرائهم في إنجلترا 57 دقيقة | الدوري المصري
فييرا: لم أترك الزمالك وتفاوضت مع الأهلي.. واتهامي بالإساءة لمصر إدعاءات رخيصة ساعة | مصر
الزمالك: فيفا لم يوقع عقوبة علينا بسبب شيكابالا ساعة | الدوري المصري
بعد رغبة البرلمان في معاملتهم بشكل مختلف.. المدير التنفيذي لـ بريميرليج يدافع عن الأندية ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد ناجي لـ في الجول: استجبنا لمبادرة صدقي.. ومستعدون لأكثر من ذلك ساعة | الدوري المصري
الزمالك اتخذ قراره.. أمير مرتضى لـ في الجول: لن نفاوض حسام عاشور ساعة | مصر
إلى الإقامة الجبرية.. رونالدينيو خارج السجن في باراجواي ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 2 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 3 بعد رحيل إكرامي وعاشور وفتحي.. تعرف على ترتيب قادة الأهلي للموسم المقبل 4 غريب في بلاد غريبة – عفروتو في أذربيجان "التي تنام مبكرا"
قد ينال إعجابك