بعد رغبة البرلمان في معاملتهم بشكل مختلف.. المدير التنفيذي لـ بريميرليج يدافع عن الأندية

أرسل المدير التنفيذي لبريميرليج ريتشارد ماستنرز خطابا إلى جوليان نايت أحد أعضاء البرلمان الإنجليزي وعضو اللجنة الرقمية الرياضية ليرد على رغبته في معاملة أندية الدوري بشكل مختلف في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

وقال المدير التنفيذي لبريميرليج في خطابه والذي نقلته شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "نواجه خسارة مالية قدرها مليار جنيه إسترليني على الأقل إن فشلنا في إكمال الموسم الجاري".

وأضاف "المزيد من الخسائر ستحدث إن تعمقت خطورة الوباء وامتدت للموسم المقبل، وسيؤثر ذلك على الأندية بل وعلى المشهد المهني بأكمله في إنجلترا".

وأكمل "نتفق معك فيما يخص ضبط النفس من قبل الأندية وستحتاج الأندية لاتخاذ بعض القرارات وفقا لظروفه الخاصة، ولكن الإجراءات الحكومية أخذت بعين الاعتبار الاقتصاد بأكمله".

وأتم "يجب أن تؤخذ تلك القرارات على المدى القصير والمتوسط والطويل، فصناعتنا ليست الوحيدة التي تواجه الخسائر بل يجب أن يبني الجميع خططه للتعافي الكامل بعد وقت قصير".

وكان جوليان نايت عضو البرلمان الإنجليزي طالب بإعفاء الأندية من الحصول على مساعدات مالية لدفع رواتب العاملين في ظل توقف النشاط الكروي بداعي وفرة المال لديهم.

جاء ذلك بعدما لجأت أندية بورنموث ونيوكاسل ونورويتش وتوتنام للحكومة للحصول على دعم مالي لسداد رواتب العاملين لديهم.

وكان ليفربول اتخذ تلك الخطوة ولكنه تراجع بعد الانتقادات اللاذعة التي طالته وأكد مسؤولوه نيتهم البحث عن حلول أخرى لتجاوز تلك الأزمة.

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