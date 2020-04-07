اسم على مسمى - بيريكوم أرسنال النادي الذي تأسس بفضل سائح بريطاني

كل اسم له مسمى، تلك هي فكرة سلسلتنا. وتخصصها في أندية سُميت على اسم أندية كبرى.

"اسم على مسمى" سلسلة جديدة من FilGoal.com يحكي فيها سبب تسمية أندية على اسم أندية تاريخية عالميا.

وحلقة اليوم ستكون عن نادي بيريكوم أرسنال، الطرف الأخر في مدينة بيريكوم في غانا بعد الحديث في الحلقة السابقة عن بيريكوم تشيلسي.

تأسس نادي بيريكوم أرسنال في عام 1995 تحت مسمى نادي مانجوزي وهو اسم القرية التابع لها مؤسسي النادي آنذاك، لكن كيف تغير اسم النادي لـ بيريكوم أرسنال على اسم نادي أرسنال الإنجليزي؟

أنسو دامواه سكرتير عام نادي بيريكوم أرسنال يحكي قصة نشأة النادي:

"تأسس النادي في عام 1995 تحت مسمى نادي مانجوزي واستمر بهذا الاسم لمدة 5 أشهر فقط كنا نلعب مباريات ضد فرق الهواة وكان يحضر تلك المباريات سائح بريطاني وأعجب بطريقة لعب الفريق، عندما غادر البلاد تفاجئنا بإرساله لنا قمصان نادي أرسنال حيث كان يشجعه وأيضا أموال كثيره وكتب للنادي خطابا: "تلعبوا كرة القدم بنفس الطريقة التي يلعب بها أرسنال".

وتابع "لهذا السبب قررت إدارة النادي تغيير اسم النادي لـ أرسنال وتم إضافة اسم بيريكوم قبله نسبة للمدينة التي نتبع لها، أما عن هذا السائح قد قمنا بدعوته لحفل تغيير اسم النادي وحضر وشاهد مباراة للفريق".

بيريكوم أرسنال يرتدي كل عام نفس القمصان التي يرتديها أرسنال ويقوم النادي بتغير زيه تماشيا مع نادي أرسنال، حيث أوضح أنسو دامواه ذلك:

"منذ عام 1995 ونحن نحافظ على هذا التقليد كل عام حين يصدر أرسنال قمصانه الجديده نقوم بشراءها للاعبين بالإضافة إلى أطقم التدريبات والجهاز الفني، نحن نتبع كل التقاليد في نادي أرسنال الشئ الوحيد الذي افتقدناه هنا هو أن يتوفر نسخه أخرى من أرسين فينجر".

بيريكوم أرسنال نجح سريعا في تسجيل الظهور الأول له في الدوري الغاني بعد 4 سنوات فقط على إنشاء النادي في موسم 1999-2000.

سياسة أرسنال الإنجليزي منذ سنوات عديدة هى استقطاب اللاعبين الشباب وتطويرهم بجانب تقديم كرة قدم ممتعة للجماهير، هل هناك تشابه بين أهداف نادي بيريكوم أرسنال مع أهداف أرسنال الإنجليزي؟

أنسو دامواه يجيب: "نعم ندرس كل شئ في نادي أرسنال ونطبقه هنا دائما ما نتعاقد مع المدربين الذين يعتمدوا على اللعب الهجومي ما نشتهر به في غانا اننا نقدم كرة قدم ممتعة، ولدينا أكاديمة ناشئين مميزه في تطوير المواهب لقد خرج من النادي لاعبين لعبوا لأندية كبيرة مثل جون بانسيل لاعب فولهام الإنجليزي السابق وإيمانويل بادو لاعب هيلاس فيرونا الإيطالي وهم مثلوا منتخب غانا كذلك المهاجم نانا بوكو الذي لعب في مصر".

بيريكوم أرسنال يلعب حاليا في الدرجة الثانية في غانا بعد أن هبط من الدوري الممتاز في موسم 2013-2014 وكان أفضل إنجاز للنادي هو التأهل للدور الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية في عام 2006 كذلك تأهل النادي لنصف نهائي كأس غانا الموسم الماضي وهو في الدرجة الثانية ولكنه خرج على يد أشانتي كوتوكو.

في مدينة بيريكوم يوجد ديربي يشبه ديربي لندن بين ناديي بيريكوم تشيلسي وبيريكوم أرسنال، ديربي بدأ بتأسيس نادي بيريكوم تشيلسي في عام 2004 بعد تغيير اسمه.

فـ كيف يكون الصراع بين الناديين في مدينة بيريكوم؟

أنسو دامواه يجيب: " تشيلسي نادي كبير مثلنا هنا، نحن الأقدم ولدينا الشعبية الأكبر في المدينة بالرغم من أن تشيلسي سبق له الفوز بلقب الدوري، نتفوق على تشيلسي في المواجهات المباشرة تاريخيا ويوم المواجهات بيننا يكون يوم كبير في المدينة والجماهير تذهب لملعب المباراة منذ بداية اليوم والملعب يكون ممتلئ بالجماهير".

مع كل هذا هل حاول نادي بيريكوم أرسنال التواصل مع نادي أرسنال ليكون هناك تعاون مشترك بين الناديين؟

قال أنسو: "المسئولون في أرسنال في عام 2007 عندما علموا بـ قصة نادينا قاموا بتوجيه الدعوة لحضور مباراة لأرسنال ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي وكان أرسين فينجر في أوائل المستقبلين وقدموا دعم للفريق عن طريق بعض الملابس الرياضية ونتمنى أن نلعب ضدهم في مباراة تكريمية سواء هنا في غانا أو في إنجلترا".

يهدف نادي بيريكوم أرسنال للعودة مجددا للدوري الممتاز حيث كان يتصدر الفريق ترتيب المجموعة الأولى في الدرجة الثانية قبل توقف النشاط الكروي في غانا بسبب تفشي فايروس كورونا.

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