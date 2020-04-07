مصدر بـ لجنة الحكام لـ في الجول: جهاد جريشة لم يحضر التحقيق.. جلسة أخرى قبل اتخاذ القرار

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 19:28

كتب : عاطف شادي

جهاد جريشة - الأهلي - بيراميدز

كشف مصدر بلجنة الحكام في اتحاد الكرة عن عدم حضور الحكم الدولي جهاد جريشة لجلسة التحقيق التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "جريشة لم يحضر التحقيق، بينما حضر إبراهيم نور الدين".

وعلم FilGoal.com أن خلافا اندلع بين الثنائي على أحد مجموعات تطبيق واتساب الخاصة بالحكام، ليقوم نور الدين بتقديم شكوى ضد جريشة في اللجنة.

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وأوضح المصدر "لدينا جلسة أخرى، ونتمنى حضور جريشة لها".

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي تولي وجيه أحمد وعزب حجاج مسؤولية رئاسة لجنة الحكام، وذلك بعد تقدم جمال الغندور باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.

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