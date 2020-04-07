برباتوف: ليفربول يجب أن يتوج بالدوري الإنجليزي

يرى ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق أن ليفربول يجب أن يتوج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

وقال برباتوف: "أؤيد بشدة الاقتراحات التي تشير تقول يجب إعطاء ليفربول لقب الدوري الإنجليزي".

وأضاف في تصريحاته لصحيفة "بيتفير": "بصراحة هم يستحقون هذا اللقب لما قدموه من مستوى رائع هذا الموسم ولم يستطع أي فريق منافستهم".

المهاجم البلغاري أتم تصريحاته "مع الطريقة التي يلعبون بها ومدى تقدم مستواهم فإنهم يستحقون اللقب عن الموسم بالكامل، وسيكون من الظلم إذا تم إلغاء الدوري وعدم منح ليفربول اللقب، سيكون هذا أمر مخيب للآمال".

وأعلنت رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين إيقاف الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا في إنجلترا.

وحتى الآن لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل الموسم الحالي.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وقبل 9 جولات من نهاية المسابقة.

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