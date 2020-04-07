خليك في البيت – أحمد حسام طه ولعبة الأسئلة: الجماهير قذفت علي زجاجات مياه فشربت منها

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

ضيفنا اليوم هو الحكم الدولي المساعد أحمد حسام طه.

إجابته على الأسئلة كانت كالتالي:

--أهم مباراة قمت بتحكيمها؟

ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2015 في الجزائر بين اتحاد العاصمة ومازيمبي.

وأيضا مباراتي الأهلي والزمالك في كأس السوبر 2015، ومباراة الوداد والرجاء في البطولة العربية التي انتهت 4-4.

-أصعب حالة تحكيمية؟

الهدف الثالث للرجاء في مرمى الوداد في مباراة 4-4

-أكثر ملعب تحب التحكيم فيه؟

مركب محمد الخامس بالمغرب.

-أصعب ملعب؟

استاد بورسعيد، حين كانت تلعب المباريات بجماهير.

-أكثر مباراة قمت بإداراتها وتحبها؟

مباراة زامبيا ونيجيريا بزامبيا في تصفيات كأس العالم، انتهت 2-1 لنيجيريا.

-أكثر موقف طريف؟

في مباراة الوداد والرجاء، قذف زجاجات مياه علي، وقتها كنت عطشان، فقمت بفتح أحد الزجاجات وشربت منها. بعدها أصبحت الجماهير أكثر هدوءً معي.

أيضا هناك موقف أخر في بداية مسيرتي التحكيمية.

والدتي كانت المسؤولة عن تحضير حقيبتي وأدواتي الرياضية، وفي مرة نسيت وضع الراية الخاصة بي لأذهب للملعب دونها، وأضطر للتحكيم بقماشة الراية الركنية بعد وضعها على عصا خشبية.

-أصعب موقف؟

في مباراة الإسماعيلي وسموحة على ملعب الإسماعيلية، موسم2017-2018، قمت بإلغاء هدفا لـ حسني عبد ربه في الدقائق الأخيرة من المباراة، ما تسبب في جدلا واسعا.

بعد المباراة، قالت أحد الاستوديوهات التحليلية إن الهدف كان صحيحا، لكن ستوديو تحليلي أخر أكد صحة قراري.

كذلك استبعادي من قائمة الحكام في بطولة أمم إفريقيا 2019، قبل عودتي للقائمة لاحقا.

أيضا مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي في البطولة العربية هذا الموسم، في الدقيقة الخامسة كان هناك احتمال لوجود تسلل لكني لم أرفع الراية ليستمر اللعب ويسجل الشباب هدفا.

أثناء رجوع حكم الساحة لحكم الفيديو، كان لاعبو الشرطة يقولون لي (قرارك ليس صحيحا، الهدف سيُلغى) لكن حكم الفيديو أكد قراري؛ ووقتها شعرت بالانتصار.

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