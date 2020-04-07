في العاصمة.. فكرة جديدة لعودة الدوري الإيطالي

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 18:40

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإيطالي

طُرحت فكرة جديدة في رابطة الدوري الإيطالي، باستكمال المسابقة في العاصمة روما، التي تعد الأقل تضررا من تفشي فيروس كورونا.

ووضع الدوري الإيطالي خطة من أجل عودة مسابقة الدوري في 20 مايو، أو 28 مايو أو حتى يونيو المقبل.

ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فأن هناك اقتراحا بتجمع الـ 20 فريقا في روما وخوض المباريات ما يقلل فرص السفر والتواصل مع من هم خارج العاصمة.

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وستجرى فحوصات طبية للاعبين والأطقم الفنية وسيستبعد الصحفيين من الملاعب.

سيستمر هذا الحجر الصحي لمدة 45 يوما، وهو ما يكفي لإعادة اللاعبين إلى لياقتهم بعد فترة التوقف الطويلة.

ويتواجد في روما 3 ملاعب قادرة على استضافة مباريات الدوري الإيطالي، ملعب فلامينو وستاديو بينتو ستريب معقل فروسينوني وملعب الأولمبيكو.

ويعد شمال إيطاليا هو الأكثر تضررا من فيروس كورونا على عكس العاصمة روما وجنوب إيطاليا.

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