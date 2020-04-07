مصدر مقرب من أبو زيد لـ في الجول: الأقرب عدم ترشحه في انتخابات اتحاد الكرة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 17:54

كتب : وليد الحسيني

طاهر أبو زيد

أوضح مصدر مقرب من أسطورة الأهلي، ووزير الرياضة السابق، طاهر أبو زيد، موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة الصيف المقبل.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "من الأقرب ألا يترشح طاهر أبو زيد للانتخابات المقبلة".

وأضاف "تولي رئاسة اتحاد الكرة ليس بين الأمور التي يطمح لها أبو زيد في الفترة المقبلة".

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ولكن المصدر ترك الباب مواربا، مؤكدا أن هذا هو موقف أبو زيد حتى الآن.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد وضعت أبو زيد كمنافس على رئاسة اتحاد الكرة، بعد إعلان رئيس الاتحاد السابق هاني أبو ريدة، ونائبه السابق أحمد شوبير، نيتهما الترشح على ذات المقعد.

يأتي ذلك بعد أن أعلن كذلك رئيس الأهلي السابق محمود طاهر، عدم ترشحه للانتخابات كذلك.

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