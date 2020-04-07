فان دايك: ليفربول لا ينقصه شيء.. أريد أن أصبح أسطورة للنادي

يتمنى فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول السير على خطى إيان راش وكيني دالجليش وستيفن جيرارد وأن يكون من عظماء النادي الإنجليزي.

وصرح الهولندي المخضرم حين سئل كيف يريد أن يتذكره الناس بعد الاعتزال قائلا:"كأسطورة لليفربول".

وأضاف خلال حواره مع صحيفة سبورت الإسبانية "أود تحقيق أشياء رائعة هنا. لدينا فريق رائع، لا ينقصنا شيء، لدينا كل ما يلزم لمواصلة الفوز".

واستمر ثاني أفضل لاعب في العالم في 2019 "لدينا مدرب رائع، قائمة ممتازة، أسلوب يمنحنا فوزا تلو آخر، ملعب وجمهور رائعان".

وأتم فان دايك (28 عاما) "أود أن أكون أحد هؤلاء اللاعبين الذين يعودون إلى أنفيلد بعد الاعتزال. أرى أساطير النادي في المباريات وأشعر كأني فرد من عائلة كبيرة".

وبات فان دايك من صفوة لاعبي العالم منذ ارتدى قميص ليفربول في يناير 2018 وفي العام الماضي خسر الكرة الذهبية بفارق ضئيل لصالح ليونيل ميسي أيقونة برشلونة.

وشارك فان دايك في 81 مباراة مع ليفربول وسجل 8 أهداف وتوج بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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