حارس ريال مدريد السابق يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن أجوستين رودريجيز حارس مرمى ريال مدريد السابق، عن تعافيه من فيروس كورونا.

وصرّح أجوستين (60 عاما): "لحسن الحظ أنا بخير، لكن حالتي كانت سيئة بعض الشيء في بداية المرض، كان أسبوعا فظيعا".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "تخوفت من أن يعاودني الالتهاب الرئوي الذي أصابني قبل حوالي 4 سنوات".

وأكمل: "شعرت بإرهاق عام وجسدي آلمني، خصوصا رأسي وظهري. بالكاد استطعت النوم، وكنت معزولا في غرفة لمدة 15 يوما".

وواصل: "شعرت بالخوف لأني واجهت صعوبات في التنفس، لكنها كانت 24 ساعة فقط، وبالكاد ارتفعت درجة حرارة جسدي إلى 38 درجة".

وأتم: "فقدت حوالي 6 كيلوجرامات".

أجوستين أحد خريجي أكاديمية ريال مدريد، ولعب في فريقه الأول لعشر سنوات بين 1980 و1990، قبل أن ينهي مسيرته في تينيريفي الذي لعب له 4 سنوات إضافية.

وتوج أجوستين بـ10 ألقاب مختلفة مع ريال مدريد، وخاض معه نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره 0-1 أمام ليفربول، كما كان فردا في فريق ريال مدريد كاستيّا التاريخي الذي وصل نهائي كأس ملك إسبانيا 1980.

وحصد أجوستين جائزة زامورا كأحسن حارس مرمى في الدوري الإسباني موسم 1982\1983، لكنه لم يخض أي مباراة دولية مع لاروخا.

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