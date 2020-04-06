إيقاف الحكم سعيد حمزة 3 أشهر بعد تصريحاته التلفزيونية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إيقاف الحكم سعيد حمزة لمدة 3 أشهر.

وخضع حمزة للتحقيق بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد المصري.

فيما أبدى اعتذاره أثناء التحقيق للجنة الخماسية المشرفة على اتحاد االكرة، وللمدير التنفيذي، بسبب ظهوره الإعلامي دون إذن مسبق كما تقتضي اللوائح.

وعلى ضوء نتيجة التحقيق، صدر قرار إيقافه لمدة 3 أشهر.

وكان سعيد حمزة قد هاجم اتحاد الكرة يوم 27 مارس الماضي في تصريحات تلفزيونية.

وقال حمزة حينها: "لم نتقاض مستحقاتنا منذ 7 أشهر".

وأردف متسائلا "كيف يتم إنفاق 80 مليون جنيه على تقنية الفيديو ونحن لم نحصل على مستحقاتنا منذ شهر سبتمبر الماضي؟".

وتابع "تقنية الفيديو دخلت مصر بناء على طلب الأندية وليس الحكام ولم نحصل على ملابس جديدة منذ العام الماضي والسماعات تالفة ولا يوجد تواصل بين حكم الساحة وحكم الفيديو بسبب ذلك".

وأضاف "اللائحة القديمة الخاصة ببدلات الحكام تم اعتمادها في 2015 والجديدة في فترة تولي ثروت سويلم رئاسة الاتحاد ووصل فيها البدل لـ5 آلاف جنيه".

وأتم الحكم سعيد حمزة حديثه "نشعر بالإهانة الشديدة كحكام".

ليرد عليه وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ويشدد على صرف مستحقات الحكام.

وقال العطار: "سعيد حمزة أخطأ وتجاوز اللوائح بتواصل الحكام مع الإعلام دون تصريح مسبق".

وأضاف "حضرت اجتماعا مع جمال الغندور وأعضاء اتحاد الكرة ولم نتطرق لمستحقات الحكام تماما".

وواصل "صرفنا 4 مليون و500 ألف جنيه قيمة مستحقات الحكام كاملة عن الموسم الماضي".

وأكمل "اللائحة الجديدة كان لا بد من تبديلها لأنه تم اعتمادها دون وجود لتقنية الفيديو، والاتحاد قرر كذلك صرف قيمة المستحقات المتأخرة للحكام بواقع مليوني جنيه".

وشدد العطار "اتحاد الكرة لم يقصر على الإطلاق بشأن الحكام وساندهم وتحملنا قيمة علاج الحكم محمد الصباحي".

وعن تلف السماعات قال: "هناك سماعات متواجدة بالفعل ولكنها لا تناسب تقنية الفيديو وتعاقدنا على سماعات جديدة ولكن حظر الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا حال دول وصول الشحنة في الموعد المحدد".

وأتم "كما أن الأزمة المالية لدينا كانت بسبب تأخر مستحقاتنا لدى الشركة الراعية فقط".

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