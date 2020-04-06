كوميك بوك في الجول - مارسيلو ونزوة هجومية غير اعتيادية

دائما يهاجم يحب المراوغة يلعب حتى آخر قطرة لديه من أجل ريال مدريد والبرازيل.

مارسيلو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

قال عنه روبرتو كارلوس الظهير الأيسر التاريخي للبرازيل إنه أفضل منه مهاريا، ولم يصدقه مارسيلو.

لكن خلف تلك المهارة هناك قصة مختبئة يحيكها لنا مارسيلو في كوميك بوك في الجول.

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