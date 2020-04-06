حسني عبد ربه: لا يوجد خليفة لي في الملاعب.. ولكني أحب طارق حامد والسولية

لا يرى حسني عبد ربه نجم منتخب مصر والإسماعيلي السابق أن هناك لاعب حالي يستطيع القول أنه خليفته في الملاعب.

عمرو السولية النادي : الأهلي طارق حامد النادي : الزمالك

وقال حسني عبد ربه عبر قناة الزمالك: "كرة القدم تغيرت كثيرا عن الماضي، ولاعب الوسط يجب أن يهاجم ويدافع بشكل جيد".

وأضاف "وهذه النوعية من اللاعبين نادرة في الوقت الحالي".

وأكمل "لذلك لا يوجد في الوقت الحالي الذي أستطيع القول أنه خليفتي في الملاعب المصرية".

وأوضح "ولكني حقا معجب برجولة طارق حامد نجم الزمالك لما يملكه من روح عالية وقتال في الملعب وإخلاص لفريقه ومنتخب بلاده، فهو من نوعية اللاعبين المقاتلين".

وأتم تصريحاته "كذلك أنا معجب بما وصل له عمرو السولية لاعب الأهلي من نضوج، وهو يقدم مستوى مميز في الفترة الماضية وتطور كثيرا وهو أيضا الذي لعب معي في الإسماعيلي وتعلم جيدا كرة الدراويش الممتعة".

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