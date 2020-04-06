حسني عبد ربه: أدرس خوض انتخابات اتحاد الكرة.. وأتمنى ترشح طاهر أبو زيد

كشف حسني عبد ربه نجم منتخب مصر والإسماعيلي السابق عن تفكيره في خوض انتخابات اتحاد كرة القدم المقبلة.

وقال عبد ربه عبر قناة الزمالك: "أفكر في خوض انتخابات اتحاد كرة القدم المقبلة ولكن حتى الآن لم أتخذ القرار النهائي في هذا الشأن".

وأضاف "أريد خدمة الكرة المصرية والارتقاء بها، لذلك أفكر وأدرس إذا قررت الترشح للانتخابات في أي قائمة سأخوض هذه المعركة".

وأكمل "أرغب في الانضمام لقائمة مميزة تساعد في الارتقاء بالكرة المصرية وخدمة الأندية".

وأفصح القيصر عن أمنية خاصة به قائلا: "أتمنى أن يترشح طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة".

وأتم تصريحاته "وإذا ترشح طاهر أبو زيد أتمنى أن أكون ضمن قائمته الانتخابية لأنه على مستوى عالي من الاحترام والقدرة الإدارية وبالتأكيد سيضيف كثيرا للكرة المصرية".

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