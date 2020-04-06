ناني: رونالدو هو أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق

الإثنين، 06 أبريل 2020 - 21:52

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يورو 2016

يرى النجم البرتغالي لويس ناني أن مواطنه كريستيانو رونالدو هو أعظم لاعب كرة قدم عبر التاريخ.

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

وفي حوار له مع جريدة "فوتبول ويف" قال ناني: "عندنا وصلت إلى مانشستر يونايتد فوجئت بمستوى وجودة بول سكولز في الملعب وكنت حقا معجب به كثيرا".

وأضاف "ولكن بعد ذلك انفجر رونالدو وأنا أعتبره أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق مثله مثل الثنائي بيليه ومارادونا".

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وأكمل "رأيت الكثير من اللاعبين المميزين مثل مارادونا وبيليه، ولكني سأختار رفيقي رونالدو كأفضل لاعب في التاريخ".

وأتم تصريحاته "الأرقام لا تكذب وتُظهر أن كريستيانو رونالدو هو الأفضل".

ولعب ناني بجانب رونالدو في مانشستر يونايتد منذ 2003 وحتى 2009.

وفاز ناني البالغ من العمر 33 عاما والذي يلعب لفريق أورلاندو سيتي الأمريكي بلقب يورو 2016 مع منتخب البرتغال رفقة رونالدو.

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كريستيانو رونالدو ناني
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