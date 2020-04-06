وفاة الأسطوري رادومير أنتيتش مدرب أتليتكو وريال مدريد وبرشلونة السابق

توفي الصربي رادومير أنتيتش المدير الفني التاريخي لـ أتليتكو مدريد، عن عمر 71 عاما.

وعانى أنتيتش من تدهور حالته الصحية في السنوات الأخيرة، قبل أن يرحل عن عالمنا اليوم الإثنين.

ويعد أنتيتش هو المدرب الوحيد على مر تاريخ كرة القدم، الذي قاد ثلاثي إسبانيا الكبير: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتليتكو مدريد.

La familia atlética está de luto por el fallecimiento de uno de nuestros entrenadores legendarios: Radomir Antic. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz. ➡ https://t.co/lnE5FL0lWt pic.twitter.com/50mgGMf51p — Atlético de Madrid (@Atleti) April 6, 2020

لكن اسمه يرتبط بـ أتليتكو أكثر من أي نادٍ آخر، إذ قاده لتحقيق ثنائية الدوري والكأس موسم 1995\1996، وأشرف على تدريبه في 3 فترات مختلفة.

مسيرته التدريبية بدأت في إسبانيا مع ريال سرقسطة عام 1988، قبل أن يتحوّل لتدريب ريال مدريد عام 1991، تجربة قصيرة انتهت في العام التالي.

لاحقا ولفترة قصيرة من العام 2003، أشرف أنتيتش على تدريب برشلونة في فترة صعبة من تاريخ النادي.

كما قاد بلاده صربيا في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، المسابقة التي ودعها من الدور الأول.

وكانت آخر مهمة تدريبية لـ أنتيتش عام 2015 في الدوري الصيني، رفقة فريق هابي فورتشن.

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