وفاة الأسطوري رادومير أنتيتش مدرب أتليتكو وريال مدريد وبرشلونة السابق

الإثنين، 06 أبريل 2020 - 20:48

كتب : FilGoal

رادومير أنتيتش

توفي الصربي رادومير أنتيتش المدير الفني التاريخي لـ أتليتكو مدريد، عن عمر 71 عاما.

وعانى أنتيتش من تدهور حالته الصحية في السنوات الأخيرة، قبل أن يرحل عن عالمنا اليوم الإثنين.

ويعد أنتيتش هو المدرب الوحيد على مر تاريخ كرة القدم، الذي قاد ثلاثي إسبانيا الكبير: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتليتكو مدريد.

أخبار متعلقة
مدافع ليستر: الانتقال لمانشستر سيتي؟ ليس من الصواب الانتقال لأي فريق آخر في بيان رسمي.. ليفربول يتراجع عن موقفه بشأن العاملين لديه بيركامب يحكي عن عدم إدراكه لقيمة هدفه في نيوكاسل.. أرسنال الممل وسر محطة البنزين تقرير ألماني: ليفربول يخطط لضم ثنائي مونشنجلادباخ

لكن اسمه يرتبط بـ أتليتكو أكثر من أي نادٍ آخر، إذ قاده لتحقيق ثنائية الدوري والكأس موسم 1995\1996، وأشرف على تدريبه في 3 فترات مختلفة.

مسيرته التدريبية بدأت في إسبانيا مع ريال سرقسطة عام 1988، قبل أن يتحوّل لتدريب ريال مدريد عام 1991، تجربة قصيرة انتهت في العام التالي.

لاحقا ولفترة قصيرة من العام 2003، أشرف أنتيتش على تدريب برشلونة في فترة صعبة من تاريخ النادي.

كما قاد بلاده صربيا في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، المسابقة التي ودعها من الدور الأول.

وكانت آخر مهمة تدريبية لـ أنتيتش عام 2015 في الدوري الصيني، رفقة فريق هابي فورتشن.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

بيركامب يحكي عن عدم إدراكه لقيمة هدفه في نيوكاسل.. أرسنال الممل وسر محطة البنزين

ليفربول يتراجع عن موقفه

اسم على مسمى .. بيريكوم تشيلسي بسبب مايكل إيسيان

قابِلوا مهاجم رونالدينيو الجديد داخل السجن

تحديد موعد استئناف الوداد بشأن نهائي دوري الأبطال

رادومير أنتيتش أتليتكو مدريد ريال مدريد برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
شارك من بيتك في Orange Esport Experience من أجل جوائز تصل لـ 200 ألف جنيه 9 دقيقة | مصر
كوميك بوك في الجول - مارسيلو ونزوة هجومية غير اعتيادية 20 دقيقة | حكايات في الجول
ناني: رونالدو هو أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق 26 دقيقة | أوروبا
إيقاف الحكم سعيد حمزة 3 أشهر بعد تصريحاته التلفزيونية 46 دقيقة | مصر
أعظم 50 لاعب وسط في تاريخ كرة القدم.. زعماء برشلونة يزاحمون قائد ألمانيا الأسطوري ساعة | أوروبا
وفاة الأسطوري رادومير أنتيتش مدرب أتليتكو وريال مدريد وبرشلونة السابق ساعة | أوروبا
مدافع ليستر: الانتقال لمانشستر سيتي؟ ليس من الصواب الانتقال لأي فريق آخر ساعة | الدوري الإنجليزي
في بيان رسمي.. ليفربول يتراجع عن موقفه بشأن العاملين لديه 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 2 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 3 بعد رحيل إكرامي وعاشور وفتحي.. تعرف على ترتيب قادة الأهلي للموسم المقبل 4 غريب في بلاد غريبة – عفروتو في أذربيجان "التي تنام مبكرا"
قد ينال إعجابك