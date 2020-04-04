تقرير مغربي: الوداد قد يستعيد ضحية الرباط الصليبي قبل مواجهة الأهلي

السبت، 04 أبريل 2020 - 19:11

كتب : FilGoal

الوداد المغربي

بدأ مدافع الوداد الرياضي المغربي أشرف داري برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من قطع في الرباط الصليبي، ليصبح من غير المستبعد جاهزيته لمواجهة الأهلي.

الأهلي يواجه الوداد الرياضي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لقاء من المنتظر أن يقام في الأول من شهر مايو إلا أن تقارير عديدة أشارت إلى تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

وتعرض مدافع الوداد لإصابة في وقت سابق قبل أن يخضع لعملية جراحية ناجحة.

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وطمأن عبد الرزاق هيفتي طبيب الوداد، اللاعب وفريقه بأنه "يحتاج إلى 15 يوما فقط قبل أن يبدأ التدريبات الجماعية"، وفقا لصحيفة المنتخب المغربية.

وأشارت الصحيفة إلى "من غير المستبعد أن يكون اللاعب جاهزا لمواجهة الأهلي التي ما زال لم يحدد كاف موعدها بشكل رسمي".

أشرف داري صاحب الـ 20 عاما تعرض لقطع في الرباط الصليبي في ديسمبر من العام الماضي، أثناء مشاركته في الدربي أمام الرجاء.

وشارك أشرف في 13 مباراة هذا الموسم مع الوداد، قبل أن يتعرض للإصابة.

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