تقرير مغربي: الوداد قد يستعيد ضحية الرباط الصليبي قبل مواجهة الأهلي

بدأ مدافع الوداد الرياضي المغربي أشرف داري برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من قطع في الرباط الصليبي، ليصبح من غير المستبعد جاهزيته لمواجهة الأهلي.

الأهلي يواجه الوداد الرياضي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لقاء من المنتظر أن يقام في الأول من شهر مايو إلا أن تقارير عديدة أشارت إلى تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

وتعرض مدافع الوداد لإصابة في وقت سابق قبل أن يخضع لعملية جراحية ناجحة.

وطمأن عبد الرزاق هيفتي طبيب الوداد، اللاعب وفريقه بأنه "يحتاج إلى 15 يوما فقط قبل أن يبدأ التدريبات الجماعية"، وفقا لصحيفة المنتخب المغربية.

وأشارت الصحيفة إلى "من غير المستبعد أن يكون اللاعب جاهزا لمواجهة الأهلي التي ما زال لم يحدد كاف موعدها بشكل رسمي".

أشرف داري صاحب الـ 20 عاما تعرض لقطع في الرباط الصليبي في ديسمبر من العام الماضي، أثناء مشاركته في الدربي أمام الرجاء.

وشارك أشرف في 13 مباراة هذا الموسم مع الوداد، قبل أن يتعرض للإصابة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

أعظم 50 ظهيرا في تاريخ كرة القدم

حكاية رجب بكار

هل يخفّض الأهلي عقود موظفيه؟

حلقة جديدة من نجوم مصر 34

فايلر يتحدث عن مسؤوليته في القاهرة