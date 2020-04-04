حكاية رجب بكار – انتقل للألومنيوم بـ5 آلاف جنيه وإلى بيراميدز بمليون دولار

رفقة لاعبين كثر يعدوا من أعلام الدوري الممتاز في الوقت الحالي، جاءت نقطة انطلاق رجب بكار من نادي الألومنيوم، مع أسماء مثل ميدو جابر وعلي فوزي وعمرو جمال.

رجب بكار النادي : بيراميدز

لكن في قصة بكار الكثير من المفارقات التي صنعت منه لاعبا هاما، يباع بمليون دولار دفعها بيراميدز لسموحة، بعد سنوات قليلة من انتقاله من مغاغة إلى الألومنيوم بـ5 آلاف جنيه.

يروي محمود عبد الملك رئيس مجلس إدارة مركز شباب مغاغة: "قررنا ضم بكار لقطاع الناشئين بعد ظهوره بشكل رائع في الاختبارات، وبعدها بموسم تم تصعيده للفريق الأول".

وأضاف "في الناشئين، كان يلعب في مركزي الظهير الأيمن والظهير الأيسر كذلك، كان لدينا لاعب مميز في الرواق الأيمن اسمه طنطاوي وعندما يتواجد يلعب بكار على اليسار، لكن للأسف طنطاوي لم يستمر في كرة القدم، ورحل بكار إلى الألومنيوم بعد إعجاب محمد الحداد مدير قطاع الناشئين في الألومنيوم به".

وأتم "كنت رافضا لبيعه، كنت أريد استمراره موسمين وبيعه بمقابل كبير لكننا لم نفلح في ذلك".

"تعاقدنا مع رجب بكار المولود في 1991 بـ5 آلاف جنيه عندما كان بعمر الـ17 عاما"، هكذا يقول سيد قاسم المدير الإداري للألومنيوم.

وأضاف "انضم للفريق الأول على فترات، مع علي فوزي ظهير إنبي الحالي وميدو جابر لاعب الأهلي السابق والمقاصة الحالي، وعمرو جمال لاعب طلائع الجيش الحالي والأهلي السابق".

وأكمل "رجب تألق معنا، وبعد 6 مواسم رحل إلى إنبي بـ400 ألف جنيه".

وأردف "لي موقف طريف معه، كنا مرة سنواجه الزرقا في كأس مصر في مباراة مذاعة وسجلت اسمه في ورقة المباراة (رجب بكار) وليس (رجب عبد الحليم)، ليأتي لي ويقول إن والده حزن بسبب الأمر، فقلت له إن اسم بكار سيكون فاتحة خير عليك وشهرة".

ولكن محمد السنباطي مدرب الألومنيوم السابق يحكي عن أمر كاد يفسد مسيرة بكار: "رجب، وعلي فوزي، تم إلحاقهم بالتجنيد لمدة عامين، واجتهدنا لنلحقهم بالسارية الرياضية ليستطيعوا المشاركة معنا، وهو ما لم يحدث".

بعد رحيل السنباطي، أتى نبيل محمود في 2013 لقيادة الألومنيوم.

قال محمود "قالوا لي إن معي لاعبا مميزا اسمه رجب بكار، لكنه في التجنيد، عندما عاد رأيت مستواه المميز، وعملت على تطوير أدائه الدفاعي والهجومي وشارك معي أساسيا في كل المباريات، قبل أن أرحل إلى سوهاج، وفي المباراة الأولى بين الفريقين سجل بكار هدفا، كان الأول له مع الفريق لأقول له (علمتك الهجوم وعندما تسجل، تفعل ذلك في مرماي)، كنت سعيدا بتألقه".

وأتم محمود "رشحته للزمالك مع ميدو جابر عام 2014، لكن لم يستجب لي أحدا".

لم يكن ذلك الاقتراب الأول لبكار من أحد القطبين، حيث أوضح ياسر الكناني المدير الفني السابق للألومنيوم إن اللجنة الفنية في الأهلي أعجبت بمستواه في 2014 لكن الأمر لم يرق للعرض الرسمي، قبل أن ينتقل إلى إنبي بعد ترشيح الكناني له، لدى إمام محمدين مدير قطاع الناشئين في النادي البترولي.

موسم كامل، لم يشارك فيه بكار مع إنبي رفقة طارق العشري، قبل أن ينتقل إلى الداخلية، ومنه إلى سموحة، ثم بيراميدز، ويصبح ضمن دائرة اللاعبين المرشحين لتعويض أحمد فتحي في الأهلي.

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