مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: لم ندرس فكرة تخفيض عقود اللاعبين أو الموظفين

كشف مصدر داخل الأهلي أن إدارة النادي لم تدرس فكرة تخفيض عقود اللاعبين، أو موظفي النادي حتى الآن.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "مجلس الإدارة بدأ يفكر في حلول لمواجهة تبعات آثار توقف النشاط الرياضي في مصر والتي تؤثر على مصادر دخل النادي بشكل عام".

وأضاف "المجلس قام خلال اجتماعه الأخير بتكليف كل مدير للإدارات المختلفة بوضع تصوره لمناقشة تبعات التوقف لكن خيار التخفيض لم يتم طرحه أو مناقشته والسبب في ذلك عدم وضوح الرؤية أو وجود موعد زمني لانتهاء لازمة الراهنة".

وأردف "مجلس الادارة يراقب الأزمة وخالد الدرندلي مع لجنة التسويق وعماد حلمي المدير المالي لديهم تواصل مستمر من أجل مناقشة كافة المستجدات والسيناريوهات".

وشدد الأهلي قام خلال الشهر الماضي بصرف المستحقات كاملة للموظفين دون أي خصومات".

واستدرك "بدأ النادي إجراءات فسخ تعاقد مشروط بالتراضي مع عدد من لاعبي اللعبات الأخرى وأبرزهم الأمريكي اليكس يونج محترف السلة لتوفير راتبه بالدولار في ظل توقف النشاط وعدم وضوح موعد عودته مع تأكيد اللاعب بعودته لاستكمال الموسم في حالة استئناف المسابقات".

وأتم "تضرر النادي مثل كل الأندية من عائدات تذاكر المباريات وعائدات مدارس اللعبات المختلفة الى جانب أكاديميات كرة القدم واللعبات الأخرى التي يعد مشتركيها بالآلاف، فضلا عن إغلاق المنافذ في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد".

وتوقف النشاط الرياضي في مصر، كما أغلق الأهلي فروعه الثالثة، منذ منتصف مارس الماضي، في إجراء لمحاولة إبطاء تفشي فيروس كورونا الذي أصاب 985 شخصا في مصر وحصد 66 روحا.

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