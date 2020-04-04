الكشف عن – ميسي أكمل مونديال 2014 مصابا

السبت، 04 أبريل 2020 - 19:08

كتب : محرر في الجول

ميسي في نهائي كأس العالم 2014

كشف ريكي ألفاريز لاعب وسط فيليز سارسفيلد الأرجنتيني عن أن ليونيل ميسي ساحر برشلونة أكمل كأس العالم 2014 في البرازيل مصابا.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

وكان ألفاريز ضمن قائمة منتخب الأرجنتين في مونديال 2014 الذي أنهاه رفاق ميسي بخسارة النهائي من ألمانيا 1-0.

وقال ألفاريز عبر حسابه على إنستجرام: "أتذكر وقت تدريبات الإحماء قبل مباراة نيجيريا، المدرب سابيلا جاء لي وقال إن ميسي يعاني من مشاكل عضلية".

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وتابع "قال لي ربما تلعب بدلا منه، وكانت مسؤولية كبيرة علي".

ورغم ذلك، سجل ميسي هدفين في الفوز على نيجيريا 3-2 في أخر مباريات مرحلة المجموعات، وخرج بعد 15 دقيقة من بداية الشوط الثاني مستبدلا بألفاريز فعلا.

ولم يسجل ميسي أي أهداف من بعد هذه المباراة حتى وصول الأرجنتين للنهائي، ربما بسبب المشاكل العضلية التي واجهته فعلا.

وتوج ساحر برشلونة في النهاية بجائزة أفضل لاعب في المونديال.

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