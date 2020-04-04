إصابة لاعب مغربي بكسر في القدم أثناء تدربه بالمنزل

السبت، 04 أبريل 2020 - 18:44

كتب : FilGoal

أنس باش - الفتح الرباطي

تعرض أنس باش لاعب وسط فريق الفتح الرباطي المغربي لكسر "طفيف" في القدم، خلال تدريباته في المنزل.

ويتواجد أنس باش في منزله مثله مثل أغلب لاعبي العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكشف لاعب وسط الفتح الرباطي إصابته بكسر في القدم، قائلا: "كنت أتدرب بشكل طبيعي في مساحة أمام منزلي، قبل أن أتعرض لالتواء في مشط القدم".

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وأضاف في حديثه مع صحيفة (هسبورت) المغربية "خضعت لفحوصات طبية أكدت إصابتي بكسر طفيف وسأبتعد عن التدريبات لمدة شهر تقريبا".

وتابع "البعض تحدث عن ضرورة إجرائي لعملية جراحية وهذا ليس صحيحا".

وأوضح "سأضع قدمي في جبيرة لمدة قصيرة وبعد ذلك سأجري حصص تأهيلية وأعود لاستئناف تدريباتي، حسبما أكد لي الطبيب".

من جانبه نشر النادي المغربي بيانا رسميا أعلن من خلاله غياب أنس بسبب إصابة الكسر "لمدة شهر على الأقل".

صاحب الـ 22 عاما شارك في 16 مباراة مع الفتح الرباطي هذا الموسم.

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