أحمد الشيخ: لا يوجد عاقل يصطحب حلاقا إلى الملعب.. وأتمنى اعتزال عاشور في الأهلي

رد أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي على الانتقادات التي توجهها له الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك قدم رسائل إلى ثلاثي الأهلي.

أحمد الشيخ النادي : الأهلي الأهلي

الشيخ تحدث قائلا: "لم أخض أي مشكلة مع الجماهير لأن خيرها عليّ، واحترم وجهات النظر واتقبلها أي كانت".

وواصل عبر برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس "لا يوجد عاقل يصطحب حلاق إلى الملعب، كريستانو رونالدو لم يفعلها، الأمر لم يكن سوى إعلان قديم".

وتحدث عن دور ريني فايلر المدير الفني قائلا "مدرب محترم ويتحدث معي بشكل جيد وأركز للفترة المقبلة وأنفذ ما يطلب منه"

وقدم جناح الأهلي رسائل لكل من حسام عاشور وأحمد فتحي مواصلا "أتمنى التوفيق لـ حسام عاشور وأن يُوفق في خطوته المقبلة أي كانت ما هي، لا أصدق أنه أكثر لاعب تتويجا بالألقاب في مصر بسبب تواضعه وأخلاقه".

وتابع "أتمنى أن يعتزل حسام عاشور في النادي الأهلي، وكل لاعب له حساباته سواء بالاستمرار في الملاعب وخوض تجربة أخرى أو الاعتزال".

وأتم "تعلمت من أحمد فتحي الكثير وتمنيت استمراره في الأهلي، نتعلم من الكبار العديد داخل وخارج الملعب، وبالتوفيق لشريف إكرامي في تجربته المقبلة".

اللاعب البالغ 27 عاما سجل 4 أهداف في 9 مباريات في المسابقات المحلية الموسم الجاري.

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