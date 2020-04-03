أنشيلوتي يسعى لضم بيل وجيمس لـ إيفرتون

الجمعة، 03 أبريل 2020 - 21:30

كتب : FilGoal

بيل جيمس رودريجيز‎

في إنجلترا كارلو أنشيلوتي ريال مدريد جيمس روديجيز جاريث بيل
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