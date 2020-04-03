رسميا - تمديد تعليق نشاط الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمى.. وتوصية بتخفيض العقود

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن عودة مسابقات كرة القدم للمحترفين في إنجلترا لن تعود إلا في حالة الحصول على موافقة كاملة من الحكومة البريطانية، كما طلبت من الأندية استشارة لاعبيها بشأن تخفيض رواتبهم السنوية بنسبة ٣٠٪.

ونشرت الرابطة بيانا قالت فيه: "بعد الاجتماع الذي عقد مع ملاك الأسهم والمسؤولين لمناقشة التحديات التي نواجهها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩".

وواصل البيان :"نعلم جيدا أن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لن تبدأ في شهر مايو المقبل، وموسم ٢٠١٨-٢٠١٩ لن يعود إلا حينما يكون من الآمن استئناف اللعب".

وواصل "موعد عودة المسابقة تحت المراجعة بشكل مستمر مع كافة الملاك والمسؤولين، ونعمل معا خلال هذا الوقت الصعب".

وأكمل البيان "يوجد هدف واحد بالنسبة لكل مباريات الدوري والكأس المتبقية وهي أن تلعب، لأن ذلك سيمكننا من ضمان النزاهة الكاملة لكل مسابقة، رغم ذلك، أي استئناف للعب سواء بالنسبة للاتحاد الإنجليزي أو الرابطة الإنجليزية أو الدوريات الدنيا لن يعود إلا بتوصيات كاملة من الحكومة والسلطات الصحية".

بالنسبة للاعبين

وتطرق البيان للحديث عن دور اللاعبين قائلا: "بالنسبة للخسائر الكبيرة الناجمة عن توقف الموسم الحالي، ولحماية الموظفين الموجودين ضمن اللعبة الاحترافية، أندية الدوري الإنجليزي ستتناقش بشكل سري مع لاعبيها فيما يخص التوصل لاتفاق حول تخفيض رواتبهم السنوية بنسبة ٣٠٪".

واسترسل "هذه التوصية ستستمر تحت المراجعة الكاملة وقد تتغير وفقا للظروف".

وأردف "الرابطة ستستمر في تواصل دائم مع رابطة اللاعبين المحترفين، والاتحاد سينضم إلى اجتماع يعقد غدا بين رابطة الدوري وممثلي اللاعبين والأندية".

التعاون مع الأندية في الدرجات الدنيا

وتحدث البيان عن الدعم الذي حصلت عليه أندية الدرجات الأدنى من الممتاز: "الرابطة صوتت بتقديم دعم بقيمة ١٢٥ مليون جنيه إسترليني لرابطة الكرة الإنجليزي والرابطة الوطنية من أجل تخطي الصعوبات الخطيرة التي تعاني منها تلك الأندية".

وردا على انتقادات وزير الصحة البريطاني للاعبين ومطالبته بتحملهم المسؤولية، تحدث البيان عن دعم السلطات والهيئات الصحية قائلا: "الرابطة والأندية واللاعبون والمدربون يعبرون عن امتنانهم الكبيرة للمجهودات البطولية لهيئات الصحة وقيامهم بمهامهم الحيوية في مثل تلك الظروف الصعبة".

واسترسل "رابطة الدوري الإنجليزي تبرعت على الفور بمبلغ ٢٠ مليون جنيه إسترليني لدعم الهيئات الصحية والأسر والمجموعات المعرضة للخطر بعد تفشي فيروس كورونا".

وأردف "يتضمن ذلك مساهمة مالية مباشرة للسلطات الصحية وأموال لتمكين الأندية للتركيز مرة أخرى على تقديم برامج ومساعدات للمجتمع من ضمنها أصحاب الحاجة".

دعم عمل الأندية المجتمعي

قال البيان: "فيما يخص تفشي الفيروس، رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز دعمت عشرات الآلاف من الأشخاص في مجتمعاتهم، وكل يوم نستهدف نشاطا لجمع التبرعات من أجل بنوك الطعام والمكالمات الهاتفية لكبار السن وغيرها من المساعدات".

وأتم "عدد من أندية الدوري الممتاز تعمل أيضا عن قرب مع سلطات الصحة المحلية لتقديم الدعم".

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