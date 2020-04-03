دروجبا وإيتو وبا ينتفضون للرد على عنصرية طبيبين فرنسيين

الجمعة، 03 أبريل 2020 - 15:06

كتب : FilGoal

صامويل إيتو - ديدييه دروجبا

موجة غضب عارمة اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد تغريدة نشرها ديمبا با مهاجم تشيلسي السابق لطبيبين فرنسيين يتناقشان في فكرة تجربة لقاح فيروس كورونا على "الأفارقة".

ديمبا با

النادي : بلدية إسطنبول

صامويل إيتو

النادي : معتزل

ديدييه دروجبا

النادي :

ديبما با نشر فيديو للطبيبين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال عنه: "أهلا بكم في الغرب، حينما يظن الإنسان الأبيض أنه أفضل، تلك العنصرية والضعف أصبحت شائعة، حان الوقت للنهوض ضدها".

مقطع الفيديو أغضب صامويل إيتو نجم برشلونة وإنتر ميلان السابق، الذي لم يتمالك أعصابه ووجه السباب مباشرة لهما.

فيما نشر ديديه دروجبا أسطورة تشيلسي صورة وهو يشاهد مقطع الفيديو، وكتب عبر حسابه: "هذا غير مقنع على الإطلاق، الاستمرار في قول ذلك الأمر، أفريقيا ليست معمل تجارب".

وواصل "أدين بوضوح تلك الكلمات المهينة والكاذبة والأهم من ذلك أنها عنصرية".

وتابع "لننقذ أنفسنا من هذا الفيروس المجنون الذي يهدد الاقتصاد العالمي ويهدد صحة السكان، لا تتعاملوا مع الشعب الأفريقي كفئران تجارب، هذا مقرف جدا".

وأتم "القادة الأفارقة عليهم أن يحموا سكانهم من تلك النظريات المقرفة، ليحمنا الله".

فيروس كورونا أصاب أكثر من مليون شخص حول العالم وقتل أكثر من ٥١ ألف شخص.

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