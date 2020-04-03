دروجبا وإيتو وبا ينتفضون للرد على عنصرية طبيبين فرنسيين

موجة غضب عارمة اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد تغريدة نشرها ديمبا با مهاجم تشيلسي السابق لطبيبين فرنسيين يتناقشان في فكرة تجربة لقاح فيروس كورونا على "الأفارقة".

ديبما با نشر فيديو للطبيبين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال عنه: "أهلا بكم في الغرب، حينما يظن الإنسان الأبيض أنه أفضل، تلك العنصرية والضعف أصبحت شائعة، حان الوقت للنهوض ضدها".

مقطع الفيديو أغضب صامويل إيتو نجم برشلونة وإنتر ميلان السابق، الذي لم يتمالك أعصابه ووجه السباب مباشرة لهما.

Des fils de putes. — Samuel Eto'o (@setoo9) April 2, 2020

فيما نشر ديديه دروجبا أسطورة تشيلسي صورة وهو يشاهد مقطع الفيديو، وكتب عبر حسابه: "هذا غير مقنع على الإطلاق، الاستمرار في قول ذلك الأمر، أفريقيا ليست معمل تجارب".

وواصل "أدين بوضوح تلك الكلمات المهينة والكاذبة والأهم من ذلك أنها عنصرية".

وتابع "لننقذ أنفسنا من هذا الفيروس المجنون الذي يهدد الاقتصاد العالمي ويهدد صحة السكان، لا تتعاملوا مع الشعب الأفريقي كفئران تجارب، هذا مقرف جدا".

وأتم "القادة الأفارقة عليهم أن يحموا سكانهم من تلك النظريات المقرفة، ليحمنا الله".

It is totally inconceivable we keep on cautioning this. Africa isn’t a testing lab. I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words. Helps us save Africa with the current ongoing Covid 19 and flatten the curve. pic.twitter.com/41GIpXaIYv — Didier Drogba (@didierdrogba) April 2, 2020

فيروس كورونا أصاب أكثر من مليون شخص حول العالم وقتل أكثر من ٥١ ألف شخص.

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