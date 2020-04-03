مرتضى: إبراهيم سعيد "قد" صلاح 100 مرة.. ومصطفى محمد سبب ارتفاع صفقة عواد

الجمعة، 03 أبريل 2020 - 00:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - تشيلسي

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك أمهر لاعب جاء في تاريخ مصر.

وتحدث مرتضى لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تن" قائلا: "إبراهيم سعيد أحرف لاعب في تاريخ مصر هو قد محمد صلاح 100 مرة".

وأكمل "المشكلة إن إبراهيم مظلوم والناس تعامله أنه مثير للمشاكل دائما، هو بار بوالديه".

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وتابع "أتذكر حينما جلبناه للزمالك دفعت له 300 ألف جنيه قال لي والدي سيتصل بك أبلغه إنك أعطيتني 290 ألفا وسأحصل أنا على 10 آلاف لنفسي فقط".

مصطفى محمد وعواد

وكشف مرتضى في سياق آخر أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك كان سببا في ارتفاع قيمة ضم محمد عواد من الإسماعيلي.

وقال: "إبراهيم عثمان رئيس النادي أراد ضم مصطفى محمد ورفضت طلبه وقلت له مصطفى مكانه في الزمالك".

وأضاف "بسبب ذلك ارتفع سعر ضمنا لعواد كثيرا وقلت لمصطفى مهما أدفع لن أدعك ترحل عن الزمالك أنت هنا ستلعب وستتألق".

وعن حقيقة العروض لمصطفى قال: "مصطفى عليه أن يتألق معنا ويصنع تاريخا لنفسه ولناديه ونحن لا نقف أمام أحد مثلما فعلنا مع محمد عبد الشافي وكهربا ومحمد إبراهيم وشيكابالا من قبل".

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