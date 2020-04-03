ميشيل يانكون: حارس الأهلي يجب أن يكون مثل نوير.. ومستوى أبو جبل قريب من الشناوي

تحدث ميشيل يانكون مدرب حراس النادي الأهلي عن الثنائي محمد الشناوي وشريف أكرامي، كما اختار أكثر من لفت أنظاره في الدوري المصري ومباراة الهلال السوداني.

قال يانكون خلال استضافته عبر قناة الأهلي عن محمد الشناوي: "محمد الشناوي حارس مكتمل بشكل كبير ويمكنه الاحتراف في أي ناد أوروبي، عندما شاهدت مستواه في مباريات الدوري لم اندهش لماذا نال جائزة رجل المباراة أمام أوروجواي في كأس العالم".

وأوضح "الشناوي يتطور في بناء الهجمة، فهو يدرك أهمية ذلك، لقد كان يعاني في بداية الموسم من التعامل مع الكرة بقدمه، والآن تحسن بشكل كبير، وأكون حريصا على تعزيز هذه الميزة، لدرجة أن الشناوي يدخل في مسابقة معي لتأكيد أنه تحسن في إجادة اللعب بقدمه".

وكشف يانكون "في بداية الموسم نقلت فكري لمسؤولي النادي وكذلك اللاعبين بأن حارس المرمى يجب أن يكون مثل مانويل نوير، لديه قوام حارس عصري، ولاعب استثنائي يمكنه أن يكون لاعب داخل الميدان، لا أريد حارسا بمهارة ميسي أو رونالدو، بل يجيد التحرك والتصرف بالكرة ويشارك في الهجمات بتمريرات طويلة ٣٠ مترا وليس تمرير الكرة بشكل عشوائي لترتد الهجمة علينا".

ولفت "أشدد أيضا على حراس المرمى بضرورة الانتباه حتى إذا تقدم الفريق بعدد كبير من الأهداف، وضرورة أن يتفهم كل حارس خطأه ويسعى لتصحيحه، لأن من يتسرب لديه شعور الاكتمال، لن يتحسن ولن يتطور".

وبسؤاله كيف تعامل مع الشناوي ذهنيا قبل مواجهة صن داونز هذا الموسم، رد ميشيل يانكون "رأيت الأهداف الخمسة لصن داونز، وطالبت الشناوي بأن يقلب الصفحة، ولا يجب ألا ينظر للوراء، فالحديث عن الماضي لا يفيد بل ضرورة الاستعداد بكل قوة لمباراة العام الجاري دون ضغوط، إنه حارس كبير ولا أحتاج لتذكيره بهذه الأمور، وقلت له استقبلت 5 أهداف العام الماضي، ولكن سنفوز هذه المرة ونتأهل، وهو ما حدث رغم أن صن داونز فريق قوي وكان يمكن أن يفوز علينا".

وتطرق مدرب حراس الأهلي للحديث عن شريف إكرامي، قائلا "يملك مقومات جسمانية جيدة، وسبق له الاحتراف في هولندا، فهو طويل القامة، وفي هولندا يحبون حراس المرمى أصحاب الأطوال العالية".

وتحدث يانكون عن أفضل حراس الدوري، مشيرا "لفت نظري أكثر من حارس بأندية أخرى، مثل حارس الزمالك محمد أبو جبل، مستواه قريب من الشناوي، والاثنان يعتبران الأبرز في الدوري".

واستدرك "أما باقي الحراس رأيت مباراة واحدة أو أتابعهم على فترات متباعدة عكس أبو جبل، لا يمكن تحديد مستوى حارس من مباراة واحدة، وأنتظر الدور الثاني لتكوين رأي مكتمل عن باقي الحراس".

وعن خسارة الأهلي لكأس السوبر في الإمارات، قال "ركلات الترجيح مثل مقامرة، أكبر منتخبات العالم تخسر بسببها، لم أطالب الشناوي بأمور معينة، لديه خبرات ولاعبو الزمالك يجيدون تسديد الركلات بمهارة، فقدان التركيز لثوان أو إخراج الخصم من تركيزه وكيف يؤثر الحارس على اللاعب أمور مؤثرة، لكن تبقى نسبة النجاح 50%".

وأردف "أما في زمن المباراة كان الأهلي الأفضل فنيا، لدرجة أنه كان لقاء من طرف واحد، لكن لم نستثمر الفرص، ولم ننجح في تسجيل الأهداف، وفي النهاية أخفقنا، هذا وارد في كرة القدم".

واختتم يانكون حديثه بالإشارة لأحداث مباراة الهلال في السودان، متما بلهجة ضاحكة "كانت مرعبة وتم تحذيرنا، خفت أن أتعرض لإصابة تجعلني أضل طريق العودة إلى القاهرة، ولكننا تجاوزنا الأزمة دون خسائر".

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