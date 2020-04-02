مرتضى: ما فعله الخطيب مع تركي آل الشيخ لا يصح.. ولا أفاوض عبد الله السعيد

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن ما فعله نظيره في الأهلي محمود الخطيب بالاتصال بتركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأحمر لمساعدته بعد أزمة عدم تجديد أحمد فتحي لا يصح.

وتحدث مرتضى لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تن" قائلا: "ما فعله الخطيب لا يصح، مكانة رئيس الأهلي تعادل مكانة رئيس الوزراء مثل رئيس الزمالك".

وأكمل "هذه كرامتنا ما فعله الخطيب لا يصح".

وأضاف "تركي آل الشيخ يتواصل معي ويعرض مساعدتنا ولكننا نرفض بكل أدب ونشكره على ما قدمه لنا في الماضي".

وتابع "سبب غضب آل الشيخ من الخطيب هو ما فعلوه مع عبد الله السعيد بعدما أجبروه عن الرحيل عن الأهلي بعدما أعاده تركي من فم الأسد في الزمالك".

وأكمل مرتضى "سلمت العقد ذو الشرط الجزائي بـ100 مليون دولار في تعاقد السعيد لآل الشيخ ليسلمه للسعيد ولكن الأهلي قرر رحيل اللاعب".

وأتم "لذا أنا لا أفاوض السعيد حاليا، وما حدث كان في الماضي".

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