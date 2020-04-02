مرتضى يرد على التفاوض مع فتحي وصالح جمعة.. ويصرح: لماذا لم يقرر اتحاد الكرة إلغاء الدوري؟

رد مرتضى منصور رئيس الزمالك على أنباء تفاوض ناديه مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي والذي تأكد رحيله عن فريقه بنهاية الموسم الجاري.

وقال مرتضى لبرنامج "البريمو"عبر قناة "تن" اليوم الخميس: "أسهل لاعب أستطيع التفاوض معه حاليا هو أحمد فتحي لانتهاء تعاقده مع الأهلي".

واستدرك "لكنني فاوضت فتحي حينما فاوضت عبد الله السعيد وفي الفترة الحالية لم ولن أتفاوض معه بعدما فاوضته من قبل ولن أفاوضه مجددا".

وأكمل "فتحي من أفضل لاعبي مصر وسيخسر الأهلي كثيرا برحيله مع حسام عاشور، فتحي كان بمثابة رئتين للأهلي مثلما كان عبد الله السعيد هو القلب النابض للأهلي".

ويرى مرتضى أن انضمام محمود عبد المنعم "كهربا" لصفوف الأهلي تسبب في حدوث فتنة بين صفوفه.

وقال: "الأهلي رفض التجديد لفتحي وعاشور ودفع 20 مليون جنيه في الموسم لكهربا وهو من صنع فتنة في الفريق".

وتابع "الأهلي لم يدفع مقابل مادي جيد لفتحي وأؤيد اللاعب في قراره بالرحيل وأتمنى له التوفيق فيما هو مقبل".

صالح جمعة

وبسؤاله هل يفاوض صالح جمعة لاعب الأهلي لضمه إلى صفوفه وقال: "لم أتفاوض مع صالح لسريان تعاقده مع الأهلي، لم أفاوض أي لاعب في الأهلي يكون تعاقده ساري مع النادي".

وشدد "نعم أتمنى ضم صالح لكن له عقد ساري مع الأهلي وأنا أحترم جميع الأندية وإداراتهم".

عمر جابر

أما عما يقال حول عودة عمر جابر للزمالك بعد انتقاله لبيراميدز علق "هو من أبناء الزمالك المخلصين ويستطيع اللعب كظهير أيمن ووسط ملعب وسيفيدنا حال ضمه".

واستدرك "لكن باتريس كارتيرون مدرب الفريق يحسم التعاقد معه من عدمه وسندخل في مفاوضات مباشرة مع مالك بيراميدز سالم الشامسي حال أردنا ضمه".

التجديد لكارتيرون

وانتقل مرتضى للحديث عن مصير كارتيرون وقال: "سيستمر مع الزمالك الوسم المقبل واتفقنا معه على تجديد تعاقده فور نهاية الأزمة الحالية بتفشي فيروس كورونا".

وأضاف مرتضى "كارتيرون مدرب مميز ونجح في تحقيق بطولتين مع الزمالك تفوق في مبارات صعبة وله رؤية فنية مميزة".

الثلاثي الأجنبي

وعن الثلاثي فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بنشرقي قال مرتضى: "هذا الثلاثي تعامل باحترافية ورقي كبير مع الزمالك".

وأكمل "رفضوا هروب حمدي النقاز وغضبوا من هذا الأمر بشدة، وأكدوا جميعا على رغبتهم في عدم الحصول على أموال بل صنع تاريخ لهم مع الزمالك".

إلغاء الدوري

وعن مصير الدوري قال: "أستغرب من عدم إلغاء الدوري حتى الآن من قبل اتحاد الكرة، هذا الاتحاد أصبح بلا قيمة ومدته انتهت واللجنة الخماسية تم تعيينها من قبل فيفا".

وأتم مرتضى "إما أن يصدر الاتحاد بيانا بإلغاء الدوري أو استكماله، فماذا لو دفعنا مستحقاتا للاعبين هل يعتبر ذلك إهدار للمال العام؟".

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