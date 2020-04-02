إنفانتينو: كرة القدم ليست أهم شيء.. سنقدم مقترحات لدعم الأندية واللاعبين قريبا

الخميس، 02 أبريل 2020 - 22:37

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو

أعرب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الصحة أولولية أولى تأتي على حساب كرة القدم.

إنفانتينو قال في خطابه أمام المؤتمر الـ 72 لاتحاد أمريكا الجنوبية "كونمبيول": "كرة القدم ليست أهم شيء، الصحة تأتي أولا ويجب أن تظل أولويتنا حتى يتم القضاء على هذا المرض".

وتابع "يواجه العالم تحديات جديدة وعلينا أن نبقى معا ونعمل كفريق. هذا هو الدرس الذي يمكن أن تعطيه كرة القدم: للعمل كفريق".

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وأضاف "نود جميعا أن نرى كرة القدم مرة أخرى، لكننا لا نعرف متى سيستأنف اللعب ولا أحد في جميع أنحاء العالم يعرف متى سنكون قادرين على اللعب كما كان من قبل".

وأردف "من المهم جدا أن تتبع كرة القدم تعليمات السلطات الصحية والحكومات، ومن المهم جدا أن تعطي كرة القدم مثالا جيدا، لأنه من الواضح أنه لا توجد مباراة أكثر أهمية من حياة الإنسان. هذا ما نحتاجه بوضوح في أذهاننا، بينما في نفس الوقت، نعمل بثقة وتفكير إيجابي تجاه المستقبل."

وأتم عن عقود اللاعبين ومستقبلهم "كيف يمكننا تقديم المساعدة في الأمور التعاقدية؟ لدينا فريق عمل يعمل بالفعل وسيقدم مقترحات في وقت قريب من أجل حماية الأندية واللاعبين".

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