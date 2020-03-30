القيعي: فتحي سيفكر بطريقة سليمة ويستمر مع الأهلي.. وهذا في مصلحته

يرى عدلي القيعي مستشار التسويق والاستثمار في الأهلي أن أحمد فتحي لاعب الفريق سيوافق على عرض القلعة الحمراء لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال عدلي القيعي عبر قناة الأهلي: "بإذن الله فتحي سيفكر بطريقة سليمة ويجدد تعاقده معنا".

وأضاف "وهذا الأمر سيكون في مصلحته".

القيعي أكمل "الأهلي يهمه كل نجومه ولاعبيه لأن المشوار بين الأهلي وأبنائه يستمر طوال العمر وليس فترة الملعب فقط".

وأعلن الأهلي في وقت سابق أن فتحي طلب مهلة لمدة 48 ساعة للرد على عرض النادي لتجديد تعاقده.

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