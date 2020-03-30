القيعي: فتحي سيفكر بطريقة سليمة ويستمر مع الأهلي.. وهذا في مصلحته

الإثنين، 30 مارس 2020 - 23:59

كتب : FilGoal

أحمد فتحي - الأهلي - حرس الحدود

يرى عدلي القيعي مستشار التسويق والاستثمار في الأهلي أن أحمد فتحي لاعب الفريق سيوافق على عرض القلعة الحمراء لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال عدلي القيعي عبر قناة الأهلي: "بإذن الله فتحي سيفكر بطريقة سليمة ويجدد تعاقده معنا".

وأضاف "وهذا الأمر سيكون في مصلحته".

أخبار متعلقة
متعب: نصحت فتحي بالاستمرار في الأهلي.. ولا أعرف سبب الهجوم علي حتى الآن وما يحدث يعرضني للاكتئاب في الجول يكشف - تفاصيل عرض الأهلي المالي لـ أحمد فتحي.. راتب صافي وشارة القيادة مصدر مقرب من فتحي لـ في الجول: هذه تفاصيل الخلاف المالي.. ورغبته الاستمرار في الأهلي

القيعي أكمل "الأهلي يهمه كل نجومه ولاعبيه لأن المشوار بين الأهلي وأبنائه يستمر طوال العمر وليس فترة الملعب فقط".

وأعلن الأهلي في وقت سابق أن فتحي طلب مهلة لمدة 48 ساعة للرد على عرض النادي لتجديد تعاقده.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

تفاصيل عرض الأهلي المالي لـ أحمد فتحي.. راتب صافي وشارة القيادة

في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي والأهلي

كوكا ولعبة الـ8 أسئلة

مؤامرة وتلاعب لاعبي يونايتد وليفربول قبل أيام العداوة لهبوط تشيلسي

حوار – سكرتير عام كاف يكشف عن موقف بطولتي الأندية وبشرى لطرفي نهائي الكونفدرالية.. وحل أزمة الحكام

فتحي الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الحضري: لن أرد احتراما لأبناء الزمالك الحقيقيين 3 دقيقة | مصر
عماد وحيد: ما ذنب مجلس طاهر في أزمة مؤمن زكريا؟ إذا غابت الضمائر فالتاريخ لا ينسى 44 دقيقة | مصر
ماكسي لوبيز يفتح النار على واندا: تخاطرين بحياة أطفالنا 44 دقيقة | أوروبا
والد عبد الحق نوري: حالته تتحسن ويتجاوب معنا بحركة العين ساعة | أوروبا
عدلي القيعي: الأهلي ينتظر رد حسام عاشور ساعة | الدوري المصري
عبد الواحد يوجّه رسائل نارية للحضري: الزمالك شرف له.. وهذا ما قاله عنه نادر السيد ساعة | مصر
القيعي: فتحي سيفكر بطريقة سليمة ويستمر مع الأهلي.. وهذا في مصلحته ساعة | الدوري المصري
متعب: نصحت فتحي بالاستمرار في الأهلي.. ولا أعرف سبب الهجوم علي حتى الآن وما يحدث يعرضني للاكتئاب ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول الموسم المقبل 2 تفاصيل جلسة الخطيب وعاشور الودية بطلب من قائد الأهلي 3 خطاب من رئيس صن داونز لـ الخطيب 4 اتحاد الكرة: إجراءات الزمالك سليمة في توثيق عقد كهربا.. عقوبتان في انتظار اللاعب حال إدانته
قد ينال إعجابك