متعب: نصحت فتحي بالاستمرار في الأهلي.. ولا أعرف سبب الهجوم علي حتى الآن وما يحدث يعرضني للاكتئاب

رد عماد متعب مهاجم منتخب مصر والأهلي السابق على ما وٌصف بالهجوم الجماهيري عليه، بعد تصريحاته بشأن بعض المواضيع الخاصة بالأهلي في الفترة السابقة.

وقال متعب في تصريحات عبر أون تايم سبورت: "إلى وقتنا هذا لا أعرف سبب الهجوم علي، عندما تم سؤالي عن أمر حسام عاشور قلت إنه يجب أن نمنحه الوقت للتفكير إذا كان الاستمرار في الملاعب أو الاعتزال، وأن الأهلي قدم له عرضا جيدا. أنا أقرب من اعتزلت، لأنني لم أقدر على لعب الكرة خارج الأهلي ولم أقدر أن ألعب في مكان يضايق جماهير الأهلي وجودي فيه".

وأردف "الأموال التي يحصل عليها اللاعب من لعب كرة القدم مختلفة، هناك حسبة مادية، أو أن اللاعب يشعر بأنه قادر على العطاء فيستمر".

وأكمل "أما بخصوص أحمد فتحي، فقلت إنه عُرض عليه مبلغ ما في الأهلي، ومبلغ خارجه، وقلت إن لو مطالب فتحي وعرض الأهلي اقتربا سيكون الأفضل بقائه".

وشدد "بالطبع أتمنى استمرار فتحي في الأهلي، واستمرار عاشور لعام مع الأهلي، هذه أمنية عماد متعب وليس انتقاد لقرار النادي".

وكشف "نصحت فتحي بالبقاء في الأهلي لو الفروقات المادية ليست كبيرة".

وانتقل متعب للحديث عن تصريحاته بشأن مؤمن زكريا فقال: "كل ما في الأمر إن مؤمن قال إنه حزين وعماد متعب يعرف ذلك، أنا لو سمعت من مؤمن ولم أسمع من الطرف الآخر سأكون ظالما، ليس من حقي ولا من دوري أن أعلق".

وأوضح "أنا تربيت في الأهلي، والنادي هو بيتي، لا يجب أن يزايد أحد على حبي للأهلي. اعتزلت من عامين ويزج بإسمي في أمور غريبة. الذي يحزنني ويعرضني للاكتئاب أن بعض الجمهور بدأ أن يصدق هذه الأحاديث".

وأكمل "لن أتحدث عن حبي للأهلي بعد 23 سنة من عمري في النادي، أنا حكيت عن مشكلة لي مع شخص، لكن الأهلي الكيان سيظل بيتي".

وشدد "قبل أن أعتزل تلقيت عروضا بأموال أكبر من التي أحصل عليها من الظهور الإعلامي، لكنني شعرت أنني أريد اللعب بقميص الأهلي فقط. لو ظهوري الإعلامي سيقلل من حب جماهير الأهلي لي، فلا أريده".

وأتم بإجابة على سؤال الإعلامي أحمد شوبير حول رأيه في قبول أي منصب في الأهلي حال عُرض عليه فقال: "طبعا أوافق".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

تفاصيل عرض الأهلي المالي لـ أحمد فتحي.. راتب صافي وشارة القيادة

في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي والأهلي

كوكا ولعبة الـ8 أسئلة

مؤامرة وتلاعب لاعبي يونايتد وليفربول قبل أيام العداوة لهبوط تشيلسي

حوار – سكرتير عام كاف يكشف عن موقف بطولتي الأندية وبشرى لطرفي نهائي الكونفدرالية