مصارع مصري يعلن شفائه من كورونا ويوجه رسالة

الإثنين، 30 مارس 2020 - 22:49

كتب : عاطف شادي

المصارع محمود السباعي

أعلن محمود السباعي المصارع المصري والذي يلعب لمنتخب أمريكا شفائه من إصابته بفيروس كورونا.

وكتب محمود السباعي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موضحا أنه عانى من ارتفاع شديد في درجة الحرارة وذهب إلى المستشفى وتلقى العلاج اللازم قبل أن يعود لمنزله ليعزل نفسه ذاتيا.

وأشار السباعي إلى أنه الآن سيبدأ العلاج من اكتئاب حاد على حد قوله.

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ووجه محمود السباعي رسالة إلى الجمهور المصري مطلبا إياهم بالمكوث في المنزل واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالفيروس.

وحدثت أزمة بين السباعي وفرج عامر رئيس سموحة ونشر فيديوهات قبل عامين أعلن فيها تعرضه للاضطهاد ونهاية حلم مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020 لمجاملة نجل أحد أصدقاء عامر على حد قوله وسافر لأمريكا والآن يلعب لمنتخب بلادها.

فيما رد عامر بأنه ليس له صلة باللاعب وقال إنه سبق له أن اتُهم بالاعتداء على اللجنة الفنية لاتحاد المصارعة على حد قوله كذلك.

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