مترجمه يكشف.. فلسفة فايلر وموقفه الغاضب من أحداث السوبر ومفاجأة صالح جمعة

يتسم ريني فايلر المدير الفني للأهلي بطباع جادة للغاية، كشف مترجمه عمرو محب عن بعض ملامحها.

أشار عمرو محب خلال استضافته عبر قناة الأهلي مساء الاثنين إلى عمله مع المدرب الأسبق باتريس كارتيرون، موضحا بعض الفوارق بينه وبين فايلر.

قال محب "كارتيرون علاقته ودية باللاعبين، أما فايلر فهو شخص عملي للغاية، هذا لا يعيبه، لكن طريقة توجيهه للاعبين مختلفة، يشدد على أن من يبذل 100% في المران هو من سيشارك، لا يؤمن بأن هناك فارق بين التدريب والمباراة، بينما كارتيرون يميل لتحفيز اللاعبين من الناحية الإنسانية، كلاهما مدرسة صحيحة".

أوضح مترجم الأهلي "فايلر لا يغضب عندما يهدر لاعب فرصة بل عندما لا يلتزم أحد بتعليماته، لدرجة أنه قد يهدده في المران بعدم إشراكه في المباريات إذا تكرر الخطأ".

وتابع "مع كارتيرون تعطلنا لأن واجه أزمة كبيرة بسبب الإصابات، أما فايلر فهو لديه حلول فنية عديدة ومرونة تكتيكية وقد يفاجئنا جميعا بتغيير مركز لاعب وتكليفه بمهام معينة قبل المباراة، فهو يؤمن بأن الفريق لا يقف على أحد".

واستطرد عمرو محب "فايلر يشدد أيضا على أن الفريق وحدة واحدة، بمعنى أن يدافع ويهاجم ككتلة واحدة، ويهمه أن يتحرك اللاعب باستمرار ولا يتأخر عن العودة لأداء المهام الدفاعية، فهو يقول (اللاعب يلمس الكرة 5 دقائق في المباراة، لذا لن يكتفي بالمشاهدة طوال 85 دقيقة)".

وعن أحداث مباراة السوبر في الإمارات، أكد مترجم الأهلي "فايلر كان منزعجا للغاية مما حدث، بل عنف الفريق، وقال للاعبين (نحن نفوز دائما، لابد أن نتقبل الخسارة ولا أقبل أن ينزل لاعب للمشاجرة مع منافس)".

واستطرد "لقد اندهش فايلر أيضا من أحداث مباراتي النجم الساحلي والهلال، في السودان أفلت من الموت، لقد تلقيت طوبة في ظهري، الأجواء كانت صعبة جدا، وفوجئ بكم الكره في كرة القدم".

ولفت عمرو محب "ريني فايلر لا يحب الحديث عن أي لاعب خارج المباراة، لقد اتفقنا سويا على عدم الحديث عن صالح جمعة، لكنه تقبل السؤال في أحد المؤتمرات، وقرر الرد، وفاجأني بما قاله".

وأتم "فايلر مدرب محترف، يعلم أن الأهلي مطالب بالفوز في كل المباريات، ولكنه يؤكد للاعبين أن البطولات لا تأتي بالأرقام القياسية، كذلك في تعامله مع الجماهير يرى أن الشعب المصري عاطفي، لدرجة أنه قرر وضع حدود قوية لمنع أي شخص يحاول التقاط الصور التذكارية معه أثناء إقامته في الفندق أو تناول الطعام أو القراءة في حديقة الفندق".

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