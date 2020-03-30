المدير الرياضي لـ بوكا جونيورز: كافاني يريد الانضمام لنا

الإثنين، 30 مارس 2020 - 21:00

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - باريس سان جيرمان

يبدو أن الموسم الحالي سيكون الأخير للهداف الأوروجاياني إدينسون كافاني في الملاعب الأوروبية.

إدينسون كافاني

النادي : باريس سان جيرمان

واقترب نجم منتخب أوروجواي من الرحيل عن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعدما تعثرت مفاوضاته مع أتليتكو مدريد الإسباني.

ويدرس كافاني حاليا بجدية العودة إلى أمريكا الجنوبية والبقاء جوار عائلته بعد مسيرة طويلة في أوروبا.

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ويبدو أن بوكا جونيورز الأرجنتيني سيكون وجهة كافاني المقبلة.

وقال خورخي بيرموديز المدير الرياضي لنادي بوكا جونيورز: "كافاني سيمثل قوة كبيرة لنا، وأعتقد أنه يريد القدوم إلى بوكا".

وأضاف في تصريحات لإذاعة "كوبرتيفا التشيلية": "رغبته هي اللعب لبوكا بكل وضوح وإذا جاء إلى هنا سكيون تحقيقا لرغبته".

كافاني البالغ من العمر 33 عاما هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 200 هدف.

وانضم كافاني لسان جيرمان في عام 2013 قادما من نابولي الإيطالي.

ولعب مع منتخب أوروجواي 116 مباراة دولية سجل خلالهم 50 هدفا.

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