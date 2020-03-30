المدير الرياضي لـ بوكا جونيورز: كافاني يريد الانضمام لنا

يبدو أن الموسم الحالي سيكون الأخير للهداف الأوروجاياني إدينسون كافاني في الملاعب الأوروبية.

إدينسون كافاني النادي : باريس سان جيرمان

واقترب نجم منتخب أوروجواي من الرحيل عن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعدما تعثرت مفاوضاته مع أتليتكو مدريد الإسباني.

ويدرس كافاني حاليا بجدية العودة إلى أمريكا الجنوبية والبقاء جوار عائلته بعد مسيرة طويلة في أوروبا.

ويبدو أن بوكا جونيورز الأرجنتيني سيكون وجهة كافاني المقبلة.

وقال خورخي بيرموديز المدير الرياضي لنادي بوكا جونيورز: "كافاني سيمثل قوة كبيرة لنا، وأعتقد أنه يريد القدوم إلى بوكا".

وأضاف في تصريحات لإذاعة "كوبرتيفا التشيلية": "رغبته هي اللعب لبوكا بكل وضوح وإذا جاء إلى هنا سكيون تحقيقا لرغبته".

كافاني البالغ من العمر 33 عاما هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 200 هدف.

وانضم كافاني لسان جيرمان في عام 2013 قادما من نابولي الإيطالي.

ولعب مع منتخب أوروجواي 116 مباراة دولية سجل خلالهم 50 هدفا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

تفاصيل عرض الأهلي المالي لـ أحمد فتحي.. راتب صافي وشارة القيادة

في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي والأهلي

كوكا ولعبة الـ8 أسئلة

مؤامرة وتلاعب لاعبي يونايتد وليفربول قبل أيام العداوة لهبوط تشيلسي

حوار – سكرتير عام كاف يكشف عن موقف بطولتي الأندية وبشرى لطرفي نهائي الكونفدرالية.. وحل أزمة الحكام