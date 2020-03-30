عمرو جمال: شعرت بخضة كبيرة عندما سمعت ما قاله متعب

الإثنين، 30 مارس 2020 - 00:32

كتب : محرر FilGoal.com

عمرو جمال - الأهلي

وصف عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق وطلائع الجيش الحالي شعوره عند سماع تصريحات عماد متعب السابقة عنه.

عماد متعب تحدث أكثر من مرة عن عدم حزنه من الجلوس على مقاعد البدلاء في الأهلي، لصالح عمرو جمال بسبب إيمانه بقدرات الأخير.

وقال عمرو جمال: "شعرت بخضة كبيرة عندما سمعت تلك التصريحات من متعب".

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وأوضح في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "متعب لعب بجوار لاعبين كبار وأقوياء جدا جدا في الأندية والمنتخب، ورغم ذلك خصني أنا بهذا التصريح".

وأضاف "تصريحات متعب شيء كبير جدا جدا بالنسبة لي. متعب هو مثلي الأعلى منذ بداية مسيرتي مع الكرة وحتى الآن".

وأشار "متعب من أفضل مهاجمي الكرة المصرية عبر التاريخ. هو لاعب رائع جدا جدا ويسعدني للغاية ما قاله عني".

وكشف "كنت أشعر بالحرج بالنظر في وجه عماد متعب، عندما كنت أشارك أساسيا على حساب عماد متعب".

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