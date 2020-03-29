مصطفى فتحي: نهائي صن داونز أسوأ ذكرى في مسيرتي.. ما حدث لن يتكرر أبدا

يرى مصطفى فتحي لاعب الزمالك أن مواجهة ماميلودي صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2016 هي أكثر ذكرى حزينة في مسيرته الكروية.

وقال مصطفى فتحي عبر قناة الزمالك: "ما حدث في مباراة الذهاب ضد صن داونز كان غريبا ولا يمكن أن يتكرر مرة ثانية".

وأكمل "واجهنا سوء حظ غريب، بداية من عدد اللاعبين المقيدين في القائمة والإصابات والغيابات وأيضا تفاصيل المباراة نفسها".

وواصل "سجلوا الهدف الأول من تسلل والثاني من عرضية طائشة والثالث سجله إسلام جمال في شباكه بالخطأ".

وأتم تصريحاته "لعبنا المباراة بقائمة تضم 14 لاعبا فقط وكان لهذا تأثيرا سلبيا على مستوى الفريق، ولذلك لا يمكن أن يتكرر ما حدث في هذه المواجهة مرة أخرى في المستقبل".

مصطفى فتحي شارك في 12 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم منذ عودته من الإصابة. صاحب الـ25 عاما لم يسجل أو يصنع فيهم أي هدف.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

لماذا تراجع معلول عن السفر إلى تونس

تصريحات قوية من نادر شوقي

هل ينتقل نجم الهلال إلى الدوري المصري؟

سر اللقب - كون أجويرو

رياضيون هزموا كورونا