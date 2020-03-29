ناجي: الشناوي رقم واحد في مصر.. لا يجلس احتياطيا لأي حارس

وجه أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة، نصيحة للثلاثي: محمد الشناوي وشريف إكرامي وأحمد الشناوي.

قال ناجي عبر قناة أون تايم سبورتس "حارس المرمى مركز شائك، لابد التعامل معه بـ(مشرط جراح)".

وأضاف "تجاريا الأهلي يحتاج لحارسين كبيرين مع مصطفى شوبير، لكن إذا استمر الثلاثي الحالي فإنه يؤدي الغرض، أما الزمالك فهو يعاني من تخمة".

وتابع "إذا تواجد محمد الشناوي في الأهلي، فلا ينضم له أحمد الشناوي، كما أن تواجد الشناوي مع شريف إكرامي في بيراميدز سيكون تفكيرا غير سليم، بل أنصح أحمد الشناوي أن ينتقل لفريق يشارك معه أساسيا".

وواصل أحمد ناجي "محمد الشناوي رقم واحد في مصر، ولا يوجد حارس آخر يلعب عليه أساسيا".

وحذر مدرب حراس مرمى المنتخب السابق في ختام تصريحاته "الثلاثي محمد وأحمد الشناوي وإكرامي، لا تتواجدوا في فريق واحد".

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