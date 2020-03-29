مصطفى فتحي: مراكز الآشعة في مصر ضعيفة ولا تساعد اللاعبين

الأحد، 29 مارس 2020 - 23:22

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - الزمالك - الجونة - الدوري المصري

يرى مصطفى فتحي لاعب الزمالك أن مراكز الآشعة في مصر ليست على المستوى المطلوب لتشخيص إصابات لاعبي كرة القدم.

وقال مصطفى فتحي عبر قناة الزمالك: "عندما تعرضت للإصابة في أول مرة أجريت كل أنواع الأشعة الموجودة في مصر ولم تظهر أي شيء عن إصابتي".

وأضاف "لذلك قرر نادي الزمالك أن أسافر إلى ألمانيا للخضوع للفحوصات هناك".

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وأوضح "وعندما أجريت الأشعة هناك علمت أن كل مراكز الأشعة في مصر ليست على المستوى وإمكانياتها ضعيفة للغاية ولا تساعد اللاعبين بالكشف عن حقيقة الإصابة".

وأكمل "وبسبب عدم معرفة حقيقة إصابتي كان البعض يقول أنني أعاني من إصابة مذمنة وكل هذه الأقاويل خاطئة".

وأتم تصريحاته "الإصابات أعاقت انضمامي لمنتخب مصر أكثر من مرة، ولكن أنا الآن جاهز للمباريات ولا أعاني من أي إصابة وسأبذل قصارى جهدي للانضمام للمنتخب".

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