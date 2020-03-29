هاري كين: يجب إلغاء الدوري الإنجليزي إذا لم يستكمل في يونيو

الأحد، 29 مارس 2020 - 21:33

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا - التشيك

يرى هاري كين قائد منتخب إنجلترا ومهاجم توتنام أن الدوري الإنجليزي يجب أن يٌلغى إذا لم يستكمل قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

وقال هاري كين: "المسؤولون عن إدارة الدوري سيبذلون كل ما في وسعهم لإكمال المسابقة".

وأضاف "ولكن بشكل شخصي أعتقد أنه إذا لم يستكمل الدوري قبل نهاية يونيو يجب إلغاء المسابقة".

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وأكمل "كلما استمر هذا الموسم سيكون له تأثير كبير على الموسم المقبل وأيضا سيؤثر على بطولتي يورو 2021 وكأس العالم 2022".

وواصل تصريحاته "في الوقت الحالي كرة القدم هي شيء ثانوي وليس أساسي".

وأردف "كل هذا بعيد عن يدي ولا يمكنني فعل أي شيء بشكل شخصي، لذا يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيحدث".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن تكون الرؤية أوضح في أقرب وقت ممكن لتعود الحياة إلى طبيعتها".

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين قررت الاستمرار في تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل ثم اتخاذ القرار بشأن هل سيتم استكمال البريميرليج أم إلغاء الموسم.

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