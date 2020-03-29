هاري كين: يجب إلغاء الدوري الإنجليزي إذا لم يستكمل في يونيو

يرى هاري كين قائد منتخب إنجلترا ومهاجم توتنام أن الدوري الإنجليزي يجب أن يٌلغى إذا لم يستكمل قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

وقال هاري كين: "المسؤولون عن إدارة الدوري سيبذلون كل ما في وسعهم لإكمال المسابقة".

وأضاف "ولكن بشكل شخصي أعتقد أنه إذا لم يستكمل الدوري قبل نهاية يونيو يجب إلغاء المسابقة".

وأكمل "كلما استمر هذا الموسم سيكون له تأثير كبير على الموسم المقبل وأيضا سيؤثر على بطولتي يورو 2021 وكأس العالم 2022".

وواصل تصريحاته "في الوقت الحالي كرة القدم هي شيء ثانوي وليس أساسي".

وأردف "كل هذا بعيد عن يدي ولا يمكنني فعل أي شيء بشكل شخصي، لذا يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيحدث".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن تكون الرؤية أوضح في أقرب وقت ممكن لتعود الحياة إلى طبيعتها".

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين قررت الاستمرار في تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل ثم اتخاذ القرار بشأن هل سيتم استكمال البريميرليج أم إلغاء الموسم.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

والد عبد الحق نوري يكشف تفاصيل حالته

موقف رمضان صبحي من الاستمرار مع الأهلي

تشافي يكشف موقفه من نيمار لو تولى تدريب برشلونة

المحمدي: أريد أن أكون المصري الأول على هذا الصعيد

هل يخفض المصري عقود لاعبيه