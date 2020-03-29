الإسماعيلي: لن نتحدث الآن عن سوق الانتقالات.. لا رؤية واضحة للنشاط في مصر

رفض صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي الحديث عن سوق الانتقالات الخاصة بالفريق، مشيرا إلى "لا رؤية واضحة للنشاط في مصر حتى الآن".

وقال المنياوي: "لا يوجد أي حديث في الوقت الحالي حول أي عرض لأي لاعب".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لا حديث على الإطلاق عن سوق الانتقالات في ظل عدم وضوح الرؤية بشكل كامل حول توقيت عودة نشاط الكرة في مصر".

وتابع "وضوح الرؤية بالكامل بخصوص النشاط الكروي في مصر، سيحدد مصير الأجهزة الفنية وبالتالي سيحدد احتياجات الفريق".

وأشار مدير الكرة في الإسماعيلي إلى "لاعبو الدراويش حصلوا على مستحقاتهم طبقا لعقودهم حتى بداية توقف النشاط".

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