الإسماعيلي: لن نتحدث الآن عن سوق الانتقالات.. لا رؤية واضحة للنشاط في مصر

الأحد، 29 مارس 2020 - 19:25

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

رفض صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي الحديث عن سوق الانتقالات الخاصة بالفريق، مشيرا إلى "لا رؤية واضحة للنشاط في مصر حتى الآن".

وقال المنياوي: "لا يوجد أي حديث في الوقت الحالي حول أي عرض لأي لاعب".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لا حديث على الإطلاق عن سوق الانتقالات في ظل عدم وضوح الرؤية بشكل كامل حول توقيت عودة نشاط الكرة في مصر".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي لـ في الجول: محمد مجدي في الحجر الصحي لحين ظهور نتيجة التحليل سعفان الصغير يجيب لـ في الجول: هل يفكر الإسماعيلي في ضم شريف إكرامي نجوم الإسماعيلي يجيبون لـ في الجول.. لماذا يعاني الدراويش في الدوري؟ الإسماعيلي يبدأ محاولاته لتجديد عقد ثنائي الدراويش

وتابع "وضوح الرؤية بالكامل بخصوص النشاط الكروي في مصر، سيحدد مصير الأجهزة الفنية وبالتالي سيحدد احتياجات الفريق".

وأشار مدير الكرة في الإسماعيلي إلى "لاعبو الدراويش حصلوا على مستحقاتهم طبقا لعقودهم حتى بداية توقف النشاط".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

والد عبد الحق نوري يكشف تفاصيل حالته

موقف رمضان صبحي من الاستمرار مع الأهلي

تشافي يكشف موقفه من نيمار لو تولى تدريب برشلونة

المحمدي: أريد أن أكون المصري الأول على هذا الصعيد

هل يخفض المصري عقود لاعبيه

في الدوري الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
نجولو كانتي.. رفض اللعب لـ منتخب مالي فتوج بكأس العالم مع فرنسا 53 دقيقة | تقرير في الجول
سر اللقب – "كون" أجويرو 59 دقيقة | أمريكا
نجم الهلال: تلقيت اتصالات من أندية مصرية ترغب في التعاقد معي ساعة | إفريقيا
نادر شوقي لـ في الجول: لمصلحة من خروج أخبار مغلوطة بخصوص تجديد فتحي مع الأهلي؟ ساعة | الدوري المصري
رياضيون هزموا كورونا ساعة | تقرير في الجول
أجيري يواجه كورونا بالرقص والغناء مع زوجته 2 ساعة | أوروبا
الإسماعيلي: لن نتحدث الآن عن سوق الانتقالات.. لا رؤية واضحة للنشاط في مصر 2 ساعة | الدوري المصري
روشتو حارس تركيا التاريخي يصاب بفيروس كورونا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول الموسم المقبل 2 تفاصيل جلسة الخطيب وعاشور الودية بطلب من قائد الأهلي 3 حازم إمام لـ عاشور: اخرج من الباب الكبير.. وما قد يحدث إن لعب لناد آخر ليس الأهلي أو الزمالك 4 خطاب من رئيس صن داونز لـ الخطيب
قد ينال إعجابك