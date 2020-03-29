روشتو حارس تركيا التاريخي يصاب بفيروس كورونا

أصيب روشتو ريتشبر حارس المرمى التاريخي لمنتخب تركيا، بفيروس كورونا.

روشتو (46 عاما) محتجز في المستشفى بعد أن ظهرت عينته إيجابية، وفقا لزوجته.

وقالت إسلي ريتشبر عبر إنستجرام: "نشعر بالصدمة بسبب سرعة ظهور الأعراض عليه، وسرعة تطورها".

وأوضحت أنهم يمرون "بوقت حرج"، في حين شددت على سلبية نتائج فحصها وطفليها.

ويعد روشتو (46 عاما) أكثر لاعب تمثيلا لمنتخب تركيا طوال تاريخه بـ 120 مباراة.

وكان روشتو فردا حاسما في حصول تركيا على المركز الثالث بكأس العالم 2002، كما ساهم في وصولها إلى نصف نهائي يورو 2008.

وسبق لـ روشتو ارتداء قمصان عدة أندية، أهمها فنيربهاتشه، وبيشكتاش، وبرشلونة.

وسجلت تركيا 7402 حالة إصابة بفيروس كورونا، و108 حالة وفاة.

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