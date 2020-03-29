جوندوجان: أخاف الخروج من المنزل لـ 10 دقائق.. ومنح لقب الدوري لـ ليفربول منطقي

الأحد، 29 مارس 2020 - 18:28

كتب : عمرو عبد المنعم

إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي - شاختار

كشف إليكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي عن شعوره بالخوف دائما في الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال جوندوجان في تصريحات لشبكة ZDF الألمانية: "يجب أن نعترف أن التعامل مع فيروس كورونا ليس سهلا على الإطلاق".

وأضاف "نمر بوضع استثنائي لا يمكن فهمه بشكل كامل، وفي بعض الأحيان أخاف من الخروج من المنزل والذهاب لنزهة لمدة 10 دقائق فقط رغم أن الطقس في الشارع رائع".

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اللاعب الألماني أكمل "من الجيد أن يضحكي كبار لاعبي الدوري الإنجليزي برواتبهم من أجل مساعدة الأندية الصغيرة في الدوريات الأدنى".

وبسؤاله عن إذا ما تم منح لقب الدوري الإنجليزي لليفربول وإلغاء المسابقة رد جوندوجان قائلا: "يجب أن نتحلى بالروح الرياضية وسيكون أمر جيد ومنطقي".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني قبل أقل من 10 جولات على نهاية المسابقة.

وحتى الآن لم تحدد رابطة الأندية الإنجليزي مصير الدوري الإنجليزي سواء بالاستكمال أو الإلغاء، بعد تعليق المسابقة خوفا من انتشار فيروس كورونا في إنجلترا.

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