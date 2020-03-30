خليك في البيت - فريدة عثمان ولعبة الأسئلة.. موقف لا ينسى في مسيرتها انتهى ببرونزية ومثلها الأعلى

الإثنين، 30 مارس 2020 - 00:08

كتب : محمد سمير

فريدة عثمان

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

واليوم الأحد كان معنا السباحة العالمية فريدة عثمان تجيب على أسئلتنا عبر تويتر.

وتلك كانت إجاباتها على الأسئلة:

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-سباحة تعتبريها مثل أعلى وتتمني تكوني زيها؟

السباحة الأمريكية المعتزلة ناتالي كوجلين، منذ صغري اعتبرها مثل أعلى، بعيدا عن الإنجازات والميداليات الأولمبية فهي تساعد الآخرين سواء مشاريع خيرية أو بما تعلمته من السباحة.

- ما الأمر الذي تفعليه وتتفائلي به قبل المنافسات الصعبة؟

أفكر دائما قبل أي بطولة صعبة في تعبي ومجهودي طول الفترة الماضية، أمر يجعلني هادئة لأن بالتأكيد ربنا لن يضيع تعبي وهذا يجعلني أكثر تفاؤل.

- إذا كنتي بطلة لرياضة أخرى بخلاف السباحة، فماذا ستكون؟

رياضة التنس، أحبها منذ صغري وأتابعها.

- موقف لا تنسيه في مسيرتك؟

بطولة العالم بعد وصولي لنصف النهائي 50 متر فراشة شعرت بتعب وذهبت للمستشفى، كان موقف صعب قبل منافسات النهائي لكن جعلني لا أنسى كيف تعبت وكنت تحت ضغط لكن قدرت أحقق ميدالية لمصر لذلك سأتذكره دائما وفخورة بنفسي لتحقيق البرونزية.

- لماذا منافسات ٥٠ متر فراشة غير أولمبية؟

بسبب القانون الدولي، لا يوجد سوى سباق 50 حرة لذلك تركيزي كله في الأولمبياد سيكون بمنافستي100 متر فراشة و50 متر حرة.

- هل تشجعي كرة قدم؟ وما هي فرقك المفضلة عالميا؟

أشجع كرة القدم أكتر عندما تكون مصر تلعب أو مصري بيشارك، لذلك أشجع ليفربول من أجل محمد صلاح.

- في رأيك من أفضل 5 رياضيين عالميا؟

مايكل فيليبس (سباحة) - روجر فيدرير (تنس) - كريستيانو رونالدو، محمد صلاح (كرة قدم) - سيرينا ويليامز (تنس)

- وأفضل الرياضيين على مستوى مصر؟

محمد صلاح (كرة قدم) - نور الشربيني (اسكواش) - هداية ملاك (تايكوندو) - رنيم الوليلي (اسكواش).

- العمل الفني المفضل لكي والفنان اللي متفوتيلوش أي عمل؟

أي عمل فني للفنان أحمد حلمي وأي فيلم له أذهب لأشاهده لأن أعماله تضحكني وأنا أحب الأفلام الكوميدية

- رسالة توجيهيها للشعب المصري لمحاربة فيروس كورونا؟

لو سمحتوا لا تقلقوا هي فترة صعبة لكن يجب أن نقف مع بعض ونساعد بعض ونجلس في المنزل ونسمع كلام المسؤولين ليكون لدينا وعي ولا نساعد على انتشار الكورونا،

أنا في البيت بدون تمرين وده أمر صعب بالنسبة لي لكن لازم نساعد بعض.

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خليك في البيت فريدة عثمان سباحة لعبة الأسئلة
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