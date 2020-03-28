تقرير: الـ "ERTE" لا يعرف طريقه إلى ريال مدريد.. وغضب بين لاعبي برشلونة

يشكّل فيروس كورونا تحديا اقتصاديا غير مسبوق لكثير من المؤسسات حول العالم، وكرة القدم ليست في منأى عن ذلك.

فمنذ انفجار الأزمة خلال الأسابيع الماضية، بات الحديث عن عملية "تعديل الأجور"، أو المعروفة في إسبانيا بـ ERTE على أشده.

و ERTE –الكلمة التي تصدرت غلاف صحيفة أس صباح اليوم- هي اختصار لـ Expediente Temporal de Regulación de Empleo، أو "الملف المؤقت لتنظيم العمل"، لعلها تسمية مهذبة لقرار الاقتطاع من أجور العاملين.

لاحظ ارتفاع الخط البياني لمعدّل البحث عن كلمة ERTE داخل إسبانيا خلال الأسبوعين الماضيين بالمقارنة مع الـ12 شهرا الماضية.

بالعودة لكرة القدم، فقد ذكرت محطة "كواترو" الإسبانية، أن الـ ERTE ليس في حسابات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

كواترو أفادت أن ريال مدريد في وضعٍ اقتصادي قوي للغاية، خصوصا بعد أن حقق خلال العِقد الأخير إجمالي أرباح تجاوز 300 مليون يورو.

ولذا، لن يُجبِر بيريز لاعبيه وموظفي النادي الآخرين، على تخفيض أجورهم لمواجهة أزمة كورونا، إذ يستطيع اقتصاد ريال مدريد تحمّل الخسائر الناجمة عن توقف النشاط الكروي.

✂️❌ "El Real Madrid no prevé recortes: en la última década ha obtenido más de 300 millones de beneficio neto" La opinión de @edupidal en #deportescuatro.es pic.twitter.com/25Fgm1feSQ — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) March 28, 2020

على صعيد متصل، ذكرت محطة كواترو أيضا أن النبأ السابق يثير غضبا داخل أروقة الغريم برشلونة.

فأفراد برشلونة لا يفهمون، وفقا لـ كواترو، كيف لناديهم ألا يقدر على تحمُل الخسائر الاقتصادية، بينما يقدر ريال مدريد على ذلك.

وكانت عدة تقارير قد ذكرت في الأيام الماضية، أن لاعبي برشلونة رفضوا اقتراح الإدارة بتخفيض رواتبهم خلال الأزمة الجارية.

وأشار تقرير لشبكة ESPN أن إدارة برشلونة كانت تنوي تخفيض الأجور على الفريق الأول لكل لعبة بما فيهم كرة القدم للسيدات وكرة السلة للرجال.

وأوضح التقرير أن رواتب اللاعبين بفريق كرة القدم تزيد عن 500 مليون يورو وهي أعلى نسبة لاي نادي رياضي محترف في العالم.

وأضاف التقرير أنه إذا لم يكن هنالك اتفاق فقد يتم فرض تخفيض الأجور على جميع العاملين في النادي وليس فقط اللاعبين.

وسجلت إسبانيا في آخر 24 ساعة أعلى عدد من الوفيات منذ انطلاق أزمة فيروس كورونا.

اليوم الأكثر فتكا قضى على 832 مواطنا إسبانيا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 5812.

فيما أصيب 72251 شخصا في إسبانيا بفيروس كورونا حتى اللحظة، لتصير على بُعد أقل من 10 آلاف حالة من تجاوز الصين في عدد الإصابات.

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