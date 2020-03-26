تقرير: لاعبو برشلونة يرفضون اقتراح تخفيض رواتبهم بسبب كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 - 12:57

كتب : FilGoal

برشلونة - نابولي - دوري أبطال أوروبا

أفاد تقرير من شبكة ESPN أن لاعبي برشلونة رفضوا اقتراح النادي بتخفيض رواتبهم خلال الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وتسبب فيروس كورونا في خسائر مالية ضخمة بسبب انتشاره وتعليق النشاط الرياضي لفترة غير محددة حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن النادي الكتالوني كان ينوي تخفيض الأجور على الفريق الأول لكل لعبة بما فيهم كرة القدم للسيدات وكرة السلة للرجال.

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وأوضح التقرير أن رواتب اللاعبين بفريق كرة القدم تزيد عن 500 مليون يورو وهي أعلى نسبة لاي نادي رياضي محترف في العالم.

وأضاف التقرير أنه إذا لم يكن هنالك اتفاق فقد يتم فرض تخفيض الأجور على جميع العاملين في النادي وليس فقط اللاعبين.

وتأكد إصابة 47610 حالة في إسبانيا بفيروس كورونا حتى مساء الأربعاء مع 3434 حالة وفاة متجاوزة الصين.

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